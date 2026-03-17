Samsung снимет с продажи складной смартфон с тройным экраном Galaxy Z TriFold спустя три месяца после релиза — Bloomberg

Пока компания распродаёт остатки устройств. Источник: Samsung Global NewsroomSamsung постепенно прекращает продажи смартфона Galaxy Z TriFold стоимостью $2899 (около 238 тысяч рублей по курсу ЦБ на 17 марта 2026 года), пишет Bloomberg. Сначала его снимут с продажи в Южной Корее, а затем — в США.Смартфон изначально задумывался как демонстрация технических возможностей, а не ключевой продукт в линейке мобильных устройств Samsung, отмечает издание. Модель ещё можно найти в некоторых магазинах компании в США, но заказать на сайте уже нельзя.TriFold выпустили в декабре 2025 года. На устройстве одновременно можно запускать три приложения, а складывается оно внутрь — буквой «П». Диагональ экрана в разложенном виде составляет 10 дюймов. Толщина в сложенном виде — 12,9 мм. При этом толщина отдельных панелей разная — от 3,9 до 4,2 мм.Купить смартфон можно было только в магазинах Samsung, он не продавался у мобильных операторов и ритейлеров. В компании пока не решили, будут ли выпускать новые версии TriFold из-за сложности производства устройства, подчёркивает Bloomberg.