Данила Бычков
Техника

Глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года»

Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее.

Источник: Bloomberg 
  • Глобальный кризис оперативной памяти продолжится в ближайшие годы, потому что разработчики чипов не успевают наращивать производство вслед за растущим спросом, пишет Nikkei Asia со ссылкой на слова председателя совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вона.
  • Сама компания сосредоточится на строительстве производственных мощностей в Южной Корее, но детали проектов и конкретные сроки в компании не раскрывают. При этом главной проблемой для расширения SK Hynix за рубежом остаётся доступ к достаточным запасам воды и электроэнергии, отметил Вон.
  • В начале марта 2026 года акции южнокорейских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Чхве Тхэ Вон отметил, что эта ситуация создала для SK Hynix «много трудностей» — компании необходимо найти достаточное количество альтернативных источников энергии, чтобы поддерживать работу. При этом бумаги компании за последний месяц выросли на 9,1%.
  • Bloomberg в феврале 2026-го писало, что дефицит оперативной памяти станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.
25 комментариев