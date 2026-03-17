Глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года»

Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее. Источник: Bloomberg Глобальный кризис оперативной памяти продолжится в ближайшие годы, потому что разработчики чипов не успевают наращивать производство вслед за растущим спросом, пишет Nikkei Asia со ссылкой на слова председателя совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вона.Сама компания сосредоточится на строительстве производственных мощностей в Южной Корее, но детали проектов и конкретные сроки в компании не раскрывают. При этом главной проблемой для расширения SK Hynix за рубежом остаётся доступ к достаточным запасам воды и электроэнергии, отметил Вон.В начале марта 2026 года акции южнокорейских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Чхве Тхэ Вон отметил, что эта ситуация создала для SK Hynix «много трудностей» — компании необходимо найти достаточное количество альтернативных источников энергии, чтобы поддерживать работу. При этом бумаги компании за последний месяц выросли на 9,1%.Bloomberg в феврале 2026-го писало, что дефицит оперативной памяти станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.