Amazon купила Fauna Robotics — разработчика «дружелюбного» робота-помощника

Сумма сделки неизвестна.Источник: Fauna RoboticsОколо 50 сотрудников Fauna Robotics присоединятся к Amazon и будут продолжать работать над роботом, пишет Bloomberg. Другие подробности о сделке не раскрыли.Fauna Robotics представила робота-помощника Sprout, вдохновлённого WALL-E и другими персонажами мультфильмов, в январе 2026 года.Его рост — 107 см, вес — 22,7 кг. Он обит мягким материалом, механические брови на голове двигаются и «выражают эмоции». Робот предназначен для школ, больниц, супермаркетов, офисов и квартир. Пока компания не продаёт его клиентам для личного использования. Sprout могут приобрести исследователи, робототехники, компании и стартапы, чтобы настроить функции под себя.