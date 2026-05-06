Samsung Electronics объявила партнёрам о планах уйти с китайского рынка телевизоров и бытовой техники после 34 лет работы — СМИ

На фоне роста конкуренции с местными брендами.Источник: Samsung Electronics Samsung Electronics уведомила партнёров о своём решении свернуть направление бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, пишет Khan.co.kr со ссылкой на отраслевые источники.По словам Seoul Economic Daily, Samsung China Investment Corporation также провела брифинг с сотрудниками. Компания приостановит продажи телевизоров и бытовой техники в стране, но сохранит направление медицинских приборов, мобильных устройств и полупроводников.Компания также планирует продолжить производство ТВ и бытовой техники на заводе в Сучжоу — товары будут отправлять на экспорт.О том, что Samsung Electronics рассматривает возможность уйти с китайского рынка бытовой техники и телевизоров, в конце апреля рассказали источники Nikkei Asia. По их данным, она постепенно распродаст запасы техники и завершит операции в 2026 году. Сама компания говорила, что решение пока не приняла.Samsung активно захватывала местный рынок в 2000-х, но затем постепенно стала уступать китайским брендам вроде Xiaomi, TCL и Hisense, отмечает Seoul Economic Daily.По данным исследовательской Runto Technology, которые приводило Nikkei Asia, из 32,89 млн отгруженных в 2025 году в Китае ТВ на Samsung и другие иностранные бренды пришлось меньше 1 млн. По подсчётам AVC Revo, местные бренды вроде Midea и Haier заняли 62% рынка бытовой техники в Китае.В 2025-м доля китайских компаний в мировых продажах телевизоров составила 31,9%, Samsung и LG — 30,4%, приводило Nikkei Asia данные Euromonitor. Для сравнения: в 2016-м — 16% и 35% соответственно.#новости #samsung