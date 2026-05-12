Китайская Unitree показала пилотируемого робота GD01 — он оснащён кабиной для человека

По словам компании, робот готов к массовому производству, его цена составит от $650 тысяч. Видео UnitreeUnitree опубликовала ролик с демонстрацией робота GD01. Его рост примерно вдвое больше, чем у взрослого человека, вес составляет около 500 кг.На месте туловища расположена кабина для пилота. На опубликованном видео внутри робота находился глава Unitree Ван Синсин.GD01 может передвигаться как на двух, так и на четырёх конечностях. В ролике также есть кадры, на которых он ломает стену из бетонных блоков, но компания при этом называет робота «гражданским транспортным средством».По словам Unitree, устройство готово к массовому производству. Продавать его собираются по цене от $650 тысяч.В апреле 2026 года компания открыла предзаказ на гуманоидных роботов R1 через AliExpress для международного рынка по цене от $6800. Устройство ростом 123 см и весом 29 кг умеет бегать, прыгать и выполнять элементы из боевых искусств, а также оснащено ИИ для распознавания речи и изображений. Однако робот не предназначен для помощи по дому, отмечала Unitree.Ника СмирноваБудущее5 апрКитай захватывает рынок человекоподобных роботов — или рискует его перегреть Что говорят о возможном «пузыре» и почему в будущем производители могут отойти от человекоподобности.#новости #unitree