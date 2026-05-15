Asus выпустила первые модули оперативной памяти под брендом ROG и объявила о сотрудничестве с 14 производителями

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что компания собирается производить чипы на фоне дефицита на рынке.Источник: AsusНа мероприятии ROG Day 2026 в Китае, посвящённом 20-летию бренда ROG, Asus показала свои первые модули памяти для компьютеров — ROG DDR5 Edition 20.Их выпускают в конфигурации c двумя планками по 24 ГБ. Доступны режимы 6000 МТ/с и 8000 МТ/c, профили Intel XMP и AMD Expo, а также собственный ROG Mode.Комплекты разработали совместно с китайским партнёром Biwin. На старте они будут продаваться в Китае за 5999 юаней (64 тысячи рублей по курсу ЦБ на 15 мая 2026 года).Компания также анонсировала программу ROG Certified для сертификации ОЗУ под продукты Asus. Она подразумевает сотрудничество с 14 мировыми производителями чипов памяти, включая ADATA, Corsair, G.SKILL, Kingston, Lexar, TeamGroup и Viper Gaming.Данила БычковТехника16 феврBloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.#новости