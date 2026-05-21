Flipper Devices Павла Жовнера представила карманный ARM-компьютер Flipper One — на базе Linux и с ИИ-ускорителем

По словам разработчиков, это не замена «мультитула» Flipper Zero, а принципиально другой продукт.Источник здесь и далее: Flipper DevicesFlipper One — открытая аппаратная платформа, функциональность которой можно расширить с помощью M.2-модулей, рассказала Flipper Devices (релиз есть у vc.ru). Например, чтобы подключить 5G или SDR-радио.Она предназначена для высокопроизводительных вычислений, офлайн-запуска ИИ-моделей прямо на устройстве, а также IP-коммуникаций. По словам разработчиков, оно подойдёт для «самых разных» сценариев использования: как для сетевой отладки, так и для ИИ-анализа беспроводного трафика в режиме реального времени.Объём оперативной памяти — 8 ГБ. В центральном процессоре с частотой до 2,2 ГГц восемь ARM-ядер. Графический процессор — Mali G52 MC3. Производительность ИИ-ускорителя — 6 TOPS (6 трлн операций в секунду).Устройство поддерживает подключение по Ethernet и Wi-Fi 6E, интерфейсы PCIe, SATA и USB 3.0, оснащено разъёмами USB-A, USB-C2, USB-C1, HDMI и 3,5 мм для наушников. Ценой и датой старта продаж поделятся позже.Flipper Zero и Flipper One работают на разных уровнях стека. Flipper Zero — на нулевом: он взаимодействует с физическими системами напрямую и поддерживает, например, NFC, ИК-протоколы, iButton, низкочастотную радиоидентификацию RFID и диапазон Sub-1 GHz.Flipper One же — на первом и сетевом: он может анализировать получаемые данные и «действовать» на их основе.Flipper Devices позиционирует Linux-платформу как полностью открытую и никак не зависящую от проприетарных драйверов и закрытых экосистемных компонентов. Пользователи смогут — помимо прочего — самостоятельно собрать ядро и запустить его на устройстве.Чтобы обеспечивать поддержку своей платформы, разработчик сотрудничает с инженерной компанией и Linux-контрибьютором Collabora.Для заинтересованных разработчиков запустили «вики» с документацией и данными о разработке устройства, прошивке, дизайне и тестированиях. Они смогут следить за прогрессом по задачам, предлагать изменения в код и участвовать в принятии продуктовых решений.Flipper Devices со штаб-квартирой в Лондоне, которая работает и как коворкинг для сообщества, разрабатывает потребительскую электронику. Среди устройств — упомянутый «мультитул» Flipper Zero и LED-табличка со статусами Busy Status Bar.По словам стартапа, продажи Flipper Zero за всё время превысили $150 млн. Он поставил больше 1 млн единиц более чем в 100 стран, а энтузиасты разработали для устройства свыше 350 приложений, плагинов и кастомных прошивок.#новости