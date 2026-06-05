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Данила Бычков
Техника

Wired: в приложение Meta* AI «тайно» добавили код невыпущенной функции распознавания лиц для «умных» очков

Официально компания её не анонсировала.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Wired обнаружило функцию NameTag, проанализировав код приложения Meta* AI. Она должна определять людей, попавших в камеру «умных» очков, а также уведомлять владельца устройства, если система распознаёт человека.
  • Ключевые элементы NameTag добавили в приложение ещё в январе 2026 года, отмечает издание. Всего в Meta* AI обнаружили три модели: одна обнаруживает лица, другая обрезает их, третья превращает изображение в биометрические данные (faceprint).
  • В мае 2026-го функцию переименовали в Connections — в её описании говорится, что это «способ запоминать людей, которых вы встретили». В компании заявили Wired, что окончательное решение о выпуске функции ещё не принято, но если это произойдёт, то Meta* представит её «с полной прозрачностью».
  • В феврале 2026 года, отвечая на вопрос о возможном распознавании лиц, в Meta* заявляли, что пока «обдумывают варианты» и будут придерживаться «взвешенного подхода» к вопросу, прежде чем что-либо выпускать.
  • В 2021 году Meta* уже рассматривала возможность добавить распознавание лиц в первую версию «умных» очков Ray-Ban, но тогда отказалась от этой идеи из-за технических и этических вопросов.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Таня Боброва
Техника
Meta* рассматривает возможность добавить функцию распознавания лиц в свои «умные» очки — NYT

Компания обдумывает, как лучше реализовать функцию, с начала 2025 года, пишет издание.

Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: Meta* / BI 

#новости #meta

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