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Таня Боброва
Техника

Презентация Made by Google пройдёт в ночь на 13 августа 2026 года — на ней могут представить линейку Pixel 11

И обновлённые часы Pixel Watch.

Источник: 9To5Google
Источник: 9To5Google
  • Made by Google 2026 пройдёт 12 августа 2026 года в Нью-Йорке, пишет 9To5Google со ссылкой на приглашение. Начало в 18:00 по восточному времени — это 01:00 мск 13 августа 2026 года.
  • Издание ожидает, что компания представит смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. По слухам, дизайн устройств почти не изменится, поэтому Google может сделать акцент на обновлении ПО и ИИ-функций. Android Authority также ожидает увидеть «умные» часы Pixel Watch 5.
Таня Боброва
Техника
Google представила смартфоны Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и «раскладушку» Pixel 10 Pro Fold

С магнитной зарядкой Pixelsnap и на чипе Tensor G5.

Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Источник: Sam Rutherford / Engadget

#новости #google

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