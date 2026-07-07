Презентация Made by Google пройдёт в ночь на 13 августа 2026 года — на ней могут представить линейку Pixel 11

И обновлённые часы Pixel Watch.Источник: 9To5GoogleMade by Google 2026 пройдёт 12 августа 2026 года в Нью-Йорке, пишет 9To5Google со ссылкой на приглашение. Начало в 18:00 по восточному времени — это 01:00 мск 13 августа 2026 года.Издание ожидает, что компания представит смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. По слухам, дизайн устройств почти не изменится, поэтому Google может сделать акцент на обновлении ПО и ИИ-функций. Android Authority также ожидает увидеть «умные» часы Pixel Watch 5.Таня БоброваТехника20.08.2025Google представила смартфоны Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и «раскладушку» Pixel 10 Pro Fold С магнитной зарядкой Pixelsnap и на чипе Tensor G5.#новости #google