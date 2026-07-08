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Артур Томилко
Техника

Samsung проведёт презентацию Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года — на ней представят новое поколение складных смартфонов и «умных» часов

Презентация начнётся в 16:00 мск.

Источник: Samsung
Источник: Samsung
  • Мероприятие пройдёт в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на приглашение от Samsung.
  • Компания представит несколько устройств, в том числе три складных телефона — Galaxy Z Fold 8 в двух форм-факторах и Galaxy Z Flip 8, а также носимые устройства, «умные» часы и беспроводные наушники.
  • Samsung стремится провести презентацию раньше Apple, которая планирует представить свой первый складной смартфон до конца 2026 года, отмечает агентство.
Таня Боброва
Техника
Презентация Made by Google пройдёт в ночь на 13 августа 2026 года — на ней могут представить линейку Pixel 11

И обновлённые часы Pixel Watch.

Источник: 9To5Google

#новости #samsung

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