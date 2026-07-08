Samsung проведёт презентацию Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года — на ней представят новое поколение складных смартфонов и «умных» часов

Презентация начнётся в 16:00 мск.Источник: SamsungМероприятие пройдёт в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на приглашение от Samsung.Компания представит несколько устройств, в том числе три складных телефона — Galaxy Z Fold 8 в двух форм-факторах и Galaxy Z Flip 8, а также носимые устройства, «умные» часы и беспроводные наушники.Samsung стремится провести презентацию раньше Apple, которая планирует представить свой первый складной смартфон до конца 2026 года, отмечает агентство.Таня БоброваТехникавчераПрезентация Made by Google пройдёт в ночь на 13 августа 2026 года — на ней могут представить линейку Pixel 11 И обновлённые часы Pixel Watch.#новости #samsung