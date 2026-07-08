Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Карьера
Инвестиции
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Техника

Meta* тестирует очки с ИИ, которые непрерывно записывают звук и делают снимки каждые несколько секунд — FT

Внутри компании это вызвало споры о защите конфиденциальности тех, кто не пользуется устройством.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • О тестировании прототипа новых очков рассказали источники FT. По задумке компании, устройство позволит пользователям фиксировать происходящее в течение дня и при необходимости уточнять информацию у ИИ.
  • Устройство автоматически делает снимки каждые несколько секунд и непрерывно записывает звук, говорят собеседники. При этом руководство компании рассматривает возможность не включать светодиодный индикатор работы камеры на корпусе очков при использовании новых функций. В очках Meta* Ray-Ban он загорается при съёмке фото и видео.
  • Внутри компании это спровоцировало споры о конфиденциальности. Те, кто не пользуется очками, не смогут понять, что их записывают, указывают некоторые сотрудники. При этом компания может пересмотреть планы по работе индикатора, отмечают источники.
  • Один из обсуждаемых подходов предполагает, что снимки и аудиозаписи будут храниться на серверах Meta*, а у пользователей доступа к ним не будет. По мнению авторов идеи, это «снизит риски» для конфиденциальности. Компания также рассматривает возможность использования собранных данных для обучения ИИ.
Таня Боброва
Техника
К Meta* подали иск в США после расследования о подрядчиках компании, которые отсматривали интимные видео с «умных» очков Ray-Ban

Компанию и производителя очков Luxottica обвинили в нарушении закона о защите прав потребителей.

Источник: Meta* 

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

1
1
1