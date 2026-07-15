Бренд потребительской электроники OnePlus уйдёт с европейского и американского рынков на фоне реструктуризации в материнской компании Oppo — Bloomberg

Выпускать бюджетные смартфоны, которые были важной частью стратегии OnePlus, стало сложнее из-за дефицита памяти. Источник: BloombergOnePlus начнёт сворачивать работу в США и Европе в «ближайшие дни», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Бренд продолжит работу в Китае, но к 2027 году он может уйти и с части других рынков, включая Индию.Это решение связано с реструктуризации в материнской компании OnePlus — Oppo. Китайский производитель столкнулся с финансовыми трудностями и слабой динамикой продаж в США, Европе и Индии. Также Oppo закроет ещё один бренд, Realme, на китайском рынке.Из-за дефицита чипов памяти Oppo стало сложнее производить бюджетные смартфоны, которые были важной частью стратегии OnePlus, отмечает Bloomberg.OnePlus стал известен благодаря смартфонам с хорошей производительностью и более низкой ценой по сравнению с устройствами от Apple и Samsung, подчёркивает издание. При этом «в последние годы» бренд начал уступать даже небольшим игрокам, включая Motorola.Весной 2026 года СМИ писали о возможном уходе OnePlus и Realme с некоторых рынков и реструктуризации Oppo, в рамках которой компания сосредоточится на более дорогих флагманских смартфонах. В Oppo эту информацию не комментировали.Ася КарповаТехника16 марКитайские производители Oppo, OnePlus и Vivo повысили цены на смартфоны из-за кризиса оперативной памяти Официально речь идёт об изменении ценовой политики в Китае.#новости #oppo #oneplus #realme