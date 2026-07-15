OpenAI представила контроллер для работы с Codex за $230

Его разработали вместе с Work Louder.Скриншот vc.ruУстройство Codex Micro компания разработала вместе с Work Louder, которая выпускает клавиатуры и настраиваемые макропады, пишет The Verge.По словам компании, это ограниченная серия. Сколько всего доступно устройств, не уточнила. Цена — $230 (около 17,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 15 июля 2026 года).Codex Micro предназначен для работы с Codex. Подсветка клавиш Agent Keys позволит понять статус ИИ-агентов. Поворотный регулятор поможет настроить уровень «размышлений», а кнопка с микрофоном — управлять Codex голосом.Источник: OpenAIВ конце 2023 года мини-клавиатуру в партнёрстве с Work Louder выпустила Figma. Контроллер позволяет настроить до 48 сочетаний клавиш. В США он продавался по цене от $139.OpenAI также разрабатывает ИИ-устройство. По словам источников Bloomberg, это будет портативная «умная» колонка на базе ChatGPT. Сроки выпуска пока неизвестны. В начале 2026-го Wired писало, что устройство «дойдёт до покупателей» не раньше конца февраля 2027 года».Таня БоброваМнения13 июляИск Apple к OpenAI о краже коммерческой тайны угрожает сорвать планы последней разработать ИИ-устройство — он может замедлить наём сотрудников и усилить внутренние проверки Так считает журналист Bloomberg Марк Гурман.#новости #openai #codex