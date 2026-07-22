Американская компания Light представила «раскладушку» Flip стоимостью $299 — без ИИ, соцсетей и сенсорного экрана

Также устройство доступно по подписке за $39 в месяц — с мобильным тарифом на два года. Источник: LightТелефон работает на базе операционной системы LightOS и не поддерживает соцсети, пишет Engadget. У устройства нет сенсорного экрана — управлять нужно с помощью клавиатуры и кнопки для перемещения курсора.Light Flip поддерживает Bluetooth, Wi-Fi и 5G, есть разъём 3,5 мм для проводных наушников, USB-C и съёмный аккумулятор. Можно надиктовывать текст голосом и отправлять голосовые сообщения. На задней панели расположена камера на 50 Мп.Экрана на внешней панели у «раскладушки» нет — уведомления отображаются с помощью светового индикатора. Из приложений доступны калькулятор, календарь, контакты, будильник, подкасты, погода, заметки, диктофон и таймер, также можно скачивать музыку.Кроме того, компания развивает программу для сторонних разработчиков, которые смогут создавать для LightOS дополнительные инструменты с открытым исходным кодом.Стоимость устройства — $299 (23,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 июля 2026 года) или $39 в месяц (около 3000 рублей) с мобильным тарифом на два года, в который входят безлимитные звонки и SMS, а также 1 ГБ интернета ежемесячно. Light Flip будет доступен в шести цветах. Предзаказ уже открыли, но поставки начнутся весной 2027 года.В 2025 году Light выпустила Phone III с 3,92-дюймовым AMOLED-экраном — устройство для тех, кто хочет иметь второй телефон для вечера и выходных без скроллинга или полностью отказаться от смартфона. Его цена — $599 (47 тысяч рублей).Данила БычковТехника16 июняCommodore, один из первых прозводителей компьютеров, представил телефон-«раскладушку» по цене от $499 — без соцсетей, но с Uber и Spotify Устройство оснащено камерой Sony на 48 МП и FM-радиоприёмником.#новости #light