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Таня Боброва
Техника

Nothing готовится свернуть деятельность на 12 рынках и сократить персонал на 40% — Digit

На фоне слабых продаж новых моделей смартфонов.

Источник: Nothing
Источник: Nothing
  • Nothing находится в процессе сворачивания операций как минимум на 12 рынках, пишет Digit со ссылкой на источники. Речь в том числе якобы идёт о Ближнем Востоке, Японии и некоторых странах Европы.
  • В дополнение компания, по данным издания, планирует сократить штат на 40%. Подразделение исследований и разработок, которое находится в Китае и Лондоне, столкнётся с сокращением примерно на 50% и 30-40% соответственно, утверждает Digit.
  • В начале июля 2026 года Nothing представила смартфон Phone (4b) по цене €329. По данным издания, с момента запуска компания отгрузила примерно 20 тысяч штук. Поставки представленных в марте 2026-го Phone (4a) и Phone (4a) Pro суммарно достигли 150 тысяч.
  • В 2025-м, пишет Digit, компания продала около 2 млн устройств по всему миру. Но удержать тот же уровень в 2026-м будет сложнее на фоне дефицита на рынке памяти. Основатель Nothing Карл Пей писал, что память — теперь «самый дорогой компонент в смартфонах». В Nothing не ответили на запрос о комментарии.

#новости #nothing

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