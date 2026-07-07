Nothing представила смартфон Phone (4b) по цене €329

И наушники Ear (3a).Источник здесь и далее: Nothing Phone (4b) получил от смартфонов серии Phone (4a) панель светодиодов (но их у него 45 с яркостью до 3500 нит). Glyph Bar можно использовать для уведомлений, как индикатор процесса зарядки или записи.Смартфон работает на чипе Snapdragon 6 Gen 4 и Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Объём памяти — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Версия с 256 ГБ будет доступна в Индии. Ёмкость аккумулятора — 5200 мА·ч (6000 мА·ч в Индии).Phone (4b) оснастили основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и поддержкой видео 4K, ультраширокоугольной с углом 119,5° и фронтальной на 16 Мп. Пользователи смогут одновеременно записывать видео на заднюю и фронтальную камеры.У смартфона 6,77-дюймовый Super AMOLED дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Также есть кнопка Essential Key для доступа к ИИ-опциям вроде «умного» голосового ввода Essential Voice и Essential Apps.Компания открыла предзаказы, продажи в мире откроют 17 июля 2026 года. Цвета — чёрный, белый и голубой. Цена — €329 (около 29,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 7 июля 2026 года). В Индии продажи откроют 14 июля.Nothing также представила наушники Ear (3a). У них 12-мм драйвер, система адаптивного активного шумоподавления и режим прозрачности, поддержка Static Spatial Audio и кодека LDAC для передачи аудио в высоком качестве через Bluetooth.В приложении Nothing X есть регулируемый 8-полосный эквалайзер и ИИ-функции. Среди них — Audio Snapshot (если пользователь одновременно коснётся обоих наушников, начнётся запись коротких аудио) и запись вызовов. В приложении их можно отредактировать или расшифровать.По словам компании, время автономной работы на одном заряде — до шести часов прослушивания с включённым шумоподавлением (для AAC), кейс даст до 25 часов. Наушники уже в продаже. Стоят €99 (8837 рублей).#новости #nothing