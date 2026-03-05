Nothing представила смартфоны Phone (4a) и Phone (4a) Pro

По цене от €349 и €479 соответственно.Phone (4a). Источник здесь и далее: Nothing Nothing Phone (4a) получил «футуристичный», «индустриальный» дизайн: прозрачный корпус объединил на задней крышке камеру, красный индикатор записи и обновлённую панель Glyph с 63 светодиодами в шести квадратах. Панель стала на 40% ярче, чем предыдущий Glyph-интерфейс. Её можно использовать как подсветку при съёмке фотографий и видео или для уведомлений.Phone (4a)У Phone (4a) три камеры: перископическая на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 3,5-кратным оптическим зумом и 70-кратным «ультразумом» (f/2.88), основная на 50 Мп (f/1.88), сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° (f/2.2) и фронтальная на 32 Мп с углом обзора 89° (f/2.2).Процессор — Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. ОС — Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Объём памяти — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной; 12 ГБ и 256 ГБ соответственно. Степень защиты от пыли и воды — по стандарту IP64.Устройство поддерживает «центр заметок, идей и вдохновения на базе ИИ» Essential Space, представленный в Phone (3a) и (3a) Pro. Также есть кнопка Essential Key, которую можно настроить. Функция Essential Voice преобразует речь в структурированный текст. Опция Essential Apps — позволит создавать «небольшие инструменты» по текстовым подсказкам.Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 4500 нит для HDR. Адаптивная частота обновления — до 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.Ёмкость аккумулятора — 5080 мА·ч. По словам компании, он обеспечивает до 17 часов «смешанного использования» в режиме прослушивания музыки, просмотра видео, игр или обмена сообщениями. Зарядка на 50 Вт позволит зарядить батарею до 60% за полчаса.Цвета: белый, чёрный, голубой и розовый. Компания открыла предзаказ. Продажи начнут 13 марта 2026 года. Цена — от €349 (около 31,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года). По словам The Verge, в США модель не поступит в продажу. Вероятно, поэтому компания не указала цену в долларах.Phone (4a) ProВ Phone (4a) Pro компания впервые почти полностью отказалась от фирменного полупрозрачного дизайна, отмечает The Verge. Смартфон получил цельный алюминиевый корпус. На задней панели — система Glyph Matrix из 137 светодиодов, которую можно настроить для звонков, уведомлений и другого.Камеры: основная Sony на 50 Мп (f/1.88), перископический телеобъектив на 50 Мп (f/2.88) с 3,5-кратным оптическим зумом и 140-кратным «ультразумом», сверхширокоугольная линза с углом обзора 120° (f/2.2), фронтальная на 32 Мп с 89° (f/2.2).Процессор — Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Объём памяти — 8 ГБ и 128 ГБ или 256 ГБ, 12 ГБ и 256 ГБ. ОС — Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Степень защиты от пыли и воды — IP65. Также есть поддержка ИИ-инструментов Essential.Ёмкость аккумулятора та же, что и у Phone (4a) — 5080 мА·ч. Экран — 6,83-дюймовый AMOLED с разрешением 1,5K, пиковой яркостью HDR 5000 нит и адаптивной частотой обновления до 144 Гц.Цвета: серебристый, чёрный и розовый. Компания откроет предзаказ 13 марта 2026 года, в продажу устройство поступит 27 марта. Цена — от $499 или €479 (38,8 тысячи рублей и 43,5 тысячи рублей соответственно по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года).Phone (4a) Pro#новости #nothing