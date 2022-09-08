МТС начал принимать предзаказы на iPhone 14 по ценам от 84 990 рублей и до 166 990 рублей Статьи редакции
Доставка до трёх месяцев, при этом компания оставляет за собой право отменить предзаказ из-за «недружественности» поставщика.
- МТС начал принимать предзаказы на новые iPhone на следующий день после презентации. iPhone 14 на 128 ГБ стоит от 84 990 рублей, iPhone 14 Plus на 128 ГБ – 94 990 рублей, iPhone 14 Pro на 128 ГБ — 104 990 рублей, iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ — 114 990 рублей. Максимальная цена — 166 990 рублей за iPhone 14 Pro Max на 1 Тб.
- Срок доставки — 120 дней с момента оплаты. Продавец, ссылаясь на включение США в перечень «недружественных» России стран, оставляет за собой право отменить предзаказ.
- До презентации «М.Видео» начал принимать предзаказы на iPhone 14 с депозитом в 50 тысяч рублей. Ритейлер не объявлял цены на устройства. На сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» указано, что доставка может достигать трёх месяцев из-за «усложнения цепочки поставок в Россию».
- В США цены на iPhone 14 — от $799 (48 800 рублей по курсу на 8 сентября), 14 Plus — от $899 (55 тысяч рублей), Pro — $999 (61 тысяча рублей), Pro Max — $1099 (67 тысяч рублей). Продажи начнутся 16 сентября.
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Текс текс, кто там что там с курсом рубля
С ростом курса повышаем цены, а со снижением повышаем цены
Все логично, как и цены на бензин в России
Как и всегда😉
Там всё ровно, талантливые художники рисуют под заказ!
Не уверен на счет курса, но смотреть на разлеты цен в 2 - 3 раза больше чем на амазоне уже утомило.. кросы асикс гель кайяно стоят 90 баксов, а у нас 17к рублей.. наушники BO beoplay HX стоят 500 баксов а у нас 77к рублей
Никакой связи с курсом. Логистические издержки.
Интересно получилось, как iphone 14 128gb из 61990—69990₽(предполагаемая цена с нашим НДС) превратился в 84990₽, благодаря барыгам. Спасибо за параллельный импорт)
зато легко оценить реальный курс доллара
как будто МТС раньше не продавал айфоны с гигантской наценкой
А барыги всегда такие были. Запросто +30% к тому, что есть на Али.
так у них же еще в разные страны разные цены, разве нет?
Проще самому заказать(или съездить) из-за бугра, будет дешевле и быстрее.
съездить в сша будет дешевле?) при том что нет ни 1 прямого рейса? в ЕС, если что, цены выше, чем в США
Эмм.. вы последние полгода заказывали что то из сша или ес? Не уверен что получится дешевле и быстрее
Ну, из США и Европы не заказать. Есть лимит в 750евро на подобную технику. Азия, если только, но там уже не будет такой выгоды
В Турции просто взять в Стамбуле, там одни из самых дешёвых эплов
В ОАЭ летишь и берешь там спокойно.
+ только сегодня новость была, что наши банки теперь продают дирхамы за рубли.
а кто-то не будет тратить свое время ради выгоды в 50тыс, закажет в первом же попавшемся магазине типа того же МТС и спокойно подождет пока привезут
И плевать на курс валют, залупим цены- и точка. 😑
Схавают
Так все равно купят
А многие так вовсе в кредит возьмут
Цены, конечно, бредовые
Никакого желания брать по такой цене. Лучше дождаться 13 на скидках и взять его
Там вам ещё гарантию купить предложат - отдельно . Оригинала в рознице нет официального, не забываем .
Ничем покупка от МТС не отличается от палаточки , ничем .
Да он и без скидки неплохо подешевел даже с февраля. И с этим так же будет (но только не у барыг вроде мтс, рестора, мвидео итд, там будут втюхивать за оверпрайс и объяснять сложностью поставок)
А сейчас как раз с выходом 14 все остальное мальца упадет в цене.
13 рекомендую кстати, сам с ним хожу - доволен вполне
До трех месяцев, смешно. На кого рассчитано? Мелкие магазины в серую по-старинке будут продавать через неделю максимум, а через 2-3 еще и дешевле
Этим мелким магазинам достать дешёвые айфоны из штатов будет сложней теперь, предложение явно просядет. Вопрос, что и спрос может просесть
А если он не активируется в России 🤔
Обратно едешь и активируешь там где купил
За 114 990 ₽ будешь выглядеть гораздо веселее и успешнее, чем за 84 990 ₽!
Самый экономичный вариант для желающих купить новый айфон по российским ценам — купить хороший Андроид и забыть про эту фигню по цене ноутбука.
хуевый у тебя ноутбук я скажу)
Айфон ведь не для тех, кто экономит, вам в другую ветку
Знакомый живет в США, во Флориде через 3 дня получит про макс за 39 долларов в месяц, уже вместе со связью от оператора
В сша купить любой телефон не проблема, даже бомжара сможет
У нас пздц, чтобы телефон заказать надо отчехлить 3 ЗП средних, да ещё и ждать полгода
У вас очень хорошее мнение о бомжах в сша. Там цены на инет пиздец, как и качество этого инета во многих штатах, спросите у знакомого, сколько он будет платить в месяц
Ну надо ещё налог штата в конечной цене учитывать в США. Процентов 10 к цене на сайте эпл надо накинуть.
Хочешь, можешь без налога купить. Налог не во всех штатах
С фига ли?
По штатам налог с продаж в среднем 7-9%. Даже если взять 10%, то от 61000 руб за 14 Pro это будет всего 6100 рублей. Откуда 10 к?) 14 Pro для среднего американца будет дешевле 70 тыс. рублей.
Зачем продавец торгует недружественным товаром? Тем более меняет наши дружественные рубли на недружественный и токсичный телефон? Срочно восстановить производство барабанных телефонов из СССР и заменить ими весь ассортимент МТС.
Либо пусть перестанут ссылаться на «недружественность» в любой непонятной ситуации исключительно в свою пользу. Взял 160000к за телефон на 120 дней и не доставил? Плати при возврате неустойку за каждый день использования данных средств.
Неустойку в 1/365 от ключевой ставки? Хороший кредит.
Проще слетать в Турцию и купить его там
Вообще нет, 14 Pro в Турции больше 2000 баксов стоит.
ммм, всего 166 990, это же средняя зп в России, сейчас все быстренько купят по айфону
ммм, а откуда взялась мысль, что у каждого в РФ должен быть топовый айфон?
ну если 5 человек скинутся своими зарплатами, то в принципе смогут себе позволить, да
Ииии даже ни кого не волнуют, что для США отсутствует Слот под sim карту?) это то они указали где то )
Так а зачем он нужен? В России можно установить eSim
14 про как обычно самый выгодный
Пойду лучше дошик заварю...
Легче заказать из дубаев или Азии, чем в рф. Курс ниже , цены выше, лайк
МТС конечно себя не обидел.
А продавец разве не может отказать в связи с недружественностью страны покупателя?
Ждем на Авито в 2 раза дешевле, в общем то
Рост в 2 раза, вспоминается анекдот: «… на эти 2% и живут…»
🙃🙃