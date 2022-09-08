Техника
Маша Цепелева

МТС начал принимать предзаказы на iPhone 14 по ценам от 84 990 рублей и до 166 990 рублей Статьи редакции

Доставка до трёх месяцев, при этом компания оставляет за собой право отменить предзаказ из-за «недружественности» поставщика.

  • МТС начал принимать предзаказы на новые iPhone на следующий день после презентации. iPhone 14 на 128 ГБ стоит от 84 990 рублей, iPhone 14 Plus на 128 ГБ – 94 990 рублей, iPhone 14 Pro на 128 ГБ — 104 990 рублей, iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ — 114 990 рублей. Максимальная цена — 166 990 рублей за iPhone 14 Pro Max на 1 Тб.
  • Срок доставки — 120 дней с момента оплаты. Продавец, ссылаясь на включение США в перечень «недружественных» России стран, оставляет за собой право отменить предзаказ.
  • До презентации «М.Видео» начал принимать предзаказы на iPhone 14 с депозитом в 50 тысяч рублей. Ритейлер не объявлял цены на устройства. На сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» указано, что доставка может достигать трёх месяцев из-за «усложнения цепочки поставок в Россию».
  • В США цены на iPhone 14 — от $799 (48 800 рублей по курсу на 8 сентября), 14 Plus — от $899 (55 тысяч рублей), Pro — $999 (61 тысяча рублей), Pro Max — $1099 (67 тысяч рублей). Продажи начнутся 16 сентября.
Техника
Повседневный турник
Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и 14 Pro c вырезом в форме «таблетки» Статьи редакции

Без версии mini.

#новость #iphone

6141 просмотров
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137 комментариев
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 simpotyaga

Текс текс, кто там что там с курсом рубля

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Михаил Енотов

С ростом курса повышаем цены, а со снижением повышаем цены
Все логично, как и цены на бензин в России

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1 комментарий
Боря Бро

Как и всегда😉

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1 комментарий
Вадим Д.

Там всё ровно, талантливые художники рисуют под заказ!

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Дмитрий Ковач

Не уверен на счет курса, но смотреть на разлеты цен в 2 - 3 раза больше чем на амазоне уже утомило.. кросы асикс гель кайяно стоят 90 баксов, а у нас 17к рублей.. наушники BO beoplay HX стоят 500 баксов а у нас 77к рублей

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3 комментария
vvtwittep

Никакой связи с курсом. Логистические издержки.

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Проектный огонь

Интересно получилось, как iphone 14 128gb из 61990—69990₽(предполагаемая цена с нашим НДС) превратился в 84990₽, благодаря барыгам. Спасибо за параллельный импорт)

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Сергей С.

зато легко оценить реальный курс доллара

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14 комментариев
Fart Smella

как будто МТС раньше не продавал айфоны с гигантской наценкой

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ynkoto

А барыги всегда такие были. Запросто +30% к тому, что есть на Али.

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4 комментария
Михаил

так у них же еще в разные страны разные цены, разве нет?

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Григорий Ивченко

Проще самому заказать(или съездить) из-за бугра, будет дешевле и быстрее.

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Sergey

съездить в сша будет дешевле?) при том что нет ни 1 прямого рейса? в ЕС, если что, цены выше, чем в США

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27 комментариев
Дмитрий Ковач

Эмм.. вы последние полгода заказывали что то из сша или ес? Не уверен что получится дешевле и быстрее

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3 комментария
Chr Chr

Ну, из США и Европы не заказать. Есть лимит в 750евро на подобную технику. Азия, если только, но там уже не будет такой выгоды

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Александр Селиванов

В Турции просто взять в Стамбуле, там одни из самых дешёвых эплов

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11 комментариев
Vladislove

В ОАЭ летишь и берешь там спокойно.
+ только сегодня новость была, что наши банки теперь продают дирхамы за рубли.

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3 комментария
Aleksandr A

а кто-то не будет тратить свое время ради выгоды в 50тыс, закажет в первом же попавшемся магазине типа того же МТС и спокойно подождет пока привезут

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Ника Ла

И плевать на курс валют, залупим цены- и точка. 😑

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Константин Смородский

Схавают

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Евгений

Так все равно купят
А многие так вовсе в кредит возьмут

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Андрей Ежов

Цены, конечно, бредовые
Никакого желания брать по такой цене. Лучше дождаться 13 на скидках и взять его

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YCbluKOBPbl

Там вам ещё гарантию купить предложат - отдельно . Оригинала в рознице нет официального, не забываем .
Ничем покупка от МТС не отличается от палаточки , ничем .

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2 комментария
Gollut

Да он и без скидки неплохо подешевел даже с февраля. И с этим так же будет (но только не у барыг вроде мтс, рестора, мвидео итд, там будут втюхивать за оверпрайс и объяснять сложностью поставок)

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Константин Смородский

А сейчас как раз с выходом 14 все остальное мальца упадет в цене.
13 рекомендую кстати, сам с ним хожу - доволен вполне

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Gollut

До трех месяцев, смешно. На кого рассчитано? Мелкие магазины в серую по-старинке будут продавать через неделю максимум, а через 2-3 еще и дешевле

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SG

Этим мелким магазинам достать дешёвые айфоны из штатов будет сложней теперь, предложение явно просядет. Вопрос, что и спрос может просесть

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3 комментария
Александр

А если он не активируется в России 🤔

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Aleksandr A
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Академический крюк

Обратно едешь и активируешь там где купил

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1 комментарий
Вадим Д.

За 114 990 ₽ будешь выглядеть гораздо веселее и успешнее, чем за 84 990 ₽!

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Minimalist

Самый экономичный вариант для желающих купить новый айфон по российским ценам — купить хороший Андроид и забыть про эту фигню по цене ноутбука.

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Rodya The Capitalist

хуевый у тебя ноутбук я скажу)

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2 комментария
Алеоп

Айфон ведь не для тех, кто экономит, вам в другую ветку

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Gen Tech

Знакомый живет в США, во Флориде через 3 дня получит про макс за 39 долларов в месяц, уже вместе со связью от оператора
В сша купить любой телефон не проблема, даже бомжара сможет
У нас пздц, чтобы телефон заказать надо отчехлить 3 ЗП средних, да ещё и ждать полгода

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SG

У вас очень хорошее мнение о бомжах в сша. Там цены на инет пиздец, как и качество этого инета во многих штатах, спросите у знакомого, сколько он будет платить в месяц

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1 комментарий
vvtwittep

Ну надо ещё налог штата в конечной цене учитывать в США. Процентов 10 к цене на сайте эпл надо накинуть.

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Gen Tech

Хочешь, можешь без налога купить. Налог не во всех штатах

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Serge
Процентов 10 к цене на сайте эпл надо накинуть.

С фига ли?
По штатам налог с продаж в среднем 7-9%. Даже если взять 10%, то от 61000 руб за 14 Pro это будет всего 6100 рублей. Откуда 10 к?) 14 Pro для среднего американца будет дешевле 70 тыс. рублей.

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Михаил Романов
Продавец, ссылаясь на включение США в перечень «недружественных» России стран, оставляет за собой право отменить предзаказ.

Зачем продавец торгует недружественным товаром? Тем более меняет наши дружественные рубли на недружественный и токсичный телефон? Срочно восстановить производство барабанных телефонов из СССР и заменить ими весь ассортимент МТС.

Либо пусть перестанут ссылаться на «недружественность» в любой непонятной ситуации исключительно в свою пользу. Взял 160000к за телефон на 120 дней и не доставил? Плати при возврате неустойку за каждый день использования данных средств.

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Алeкcандр Блoxин

Неустойку в 1/365 от ключевой ставки? Хороший кредит.

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Nomad from Mordor

Проще слетать в Турцию и купить его там

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Артем Заусайлов

Вообще нет, 14 Pro в Турции больше 2000 баксов стоит.

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Юрий Карташов

ммм, всего 166 990, это же средняя зп в России, сейчас все быстренько купят по айфону

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BoS

ммм, а откуда взялась мысль, что у каждого в РФ должен быть топовый айфон?

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Константин Смородский

ну если 5 человек скинутся своими зарплатами, то в принципе смогут себе позволить, да

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1 комментарий
Vitaliy Tishchenko

Ииии даже ни кого не волнуют, что для США отсутствует Слот под sim карту?) это то они указали где то )

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Непосредственный космос

Так а зачем он нужен? В России можно установить eSim

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3 комментария
Vasek Romanov

14 про как обычно самый выгодный

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Герман Хибберт

Пойду лучше дошик заварю...

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Дмитрий

Легче заказать из дубаев или Азии, чем в рф. Курс ниже , цены выше, лайк

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Инкогнито
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роман долгополов

МТС конечно себя не обидел.

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Панда Ву

А продавец разве не может отказать в связи с недружественностью страны покупателя?

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Сергей Дурнов

Ждем на Авито в 2 раза дешевле, в общем то

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Aleksandr Stoma

Рост в 2 раза, вспоминается анекдот: «… на эти 2% и живут…»

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Иван Ждакаев

🙃🙃

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