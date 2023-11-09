Техника
Таня Боброва

«Яндекс» представил «Станцию Миди» с детектором активности речи — например, «Алиса» включит музыку, если услышит голос Статьи редакции

В продаже с 16 ноября 2023 года, цены пока не говорят.

  • У «Станция Миди» есть встроенный модуль Zigbee, который позволяет колонке взаимодействовать с другими Zigbee-устройствами без интернета, рассказала компания. Нейронный процессор ускоряет отклик на голосовые команды.
  • Разработчики добавили в колонку детектор активности речи (voice activity detector). С помощью него «Алиса» умеет запускать сценарии «умного» дома, когда слышит речь. Например, пользователь может задать сценарий, чтобы помощник сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос. Включить функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».

  • В колонке три динамика общей мощностью 24 Вт: два высокочастотных и один низкочастотный, разработанный специально для «Миди» и отвечающий за глубокие басы. Технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.

  • «Миди» также оснащена дисплеем, который показывает время и погоду, и круговой LED-подсветкой. Она дополняет прогноз погоды тёплым или холодным свечением. Также показываются реакции «Алисы».
  • Продажи «Миди» начнутся 16 ноября 2023 года — в России, Беларуси и Казахстане. Цены компания обещает раскрыть на старте продаж. В России и Беларуси колонка будет доступна в чёрном и изумрудном цветах, а в Казахстане — в чёрном. «Позже» появится устройство в сером цвете.
Источник: «Яндекс»

#новость #яндексстанция

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80 комментариев
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 Alexander Golubev

Но есть и минусы:

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Лысый

В английском есть такое новое слово enSHITification — процесс деградации онлайн-платформ и соцсетей. Когда, платформа сначала набирает юзеров и делает всё хорошо, думает о них, на этой стадии лозунг кампании don't be evil. Но потом когда юзеры плотненько привязаны к сервисам компании, начинается переход ко второму этапу — теперь главным становятся интересы инвесторов и начинается процесс доения пользователей и деградации сервиса или enshitification. Вот Яндекс, после того как кое-что случилось, это пример extreme enshitification. Они своё барахло с Маркета уже всюду запихали. Я открываю такси и первым делом вижу крем для бритья.

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6 комментариев
Илья Заводов

Это жесть вообще. Покупаешь колонку, платишь подписку и еще должен слушать какую-то рекламу Яндекс Еды. С ума вообще сошли, не иначе

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2 комментария
Vyacheslav.O
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Евгений Кондратьев

вроде они вчера сказали, что это было экспериментом на ограниченном круге лиц, мол уже отключили эту шляпу

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3 комментария
Тарас Перещук

ненавижу этот армяно еврейский яндекс, уже просто тошнит от него

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1 комментарий
Dmitry

да ну, фейк))

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Zloy Marketolog

хахаха, занимаешься ты значит сексом под музычку из колонки, а музыка в процессе прерывается и начинает проигрываться реклама таблеток для потенции :D :D :D

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ilia

Ля... ну потом введут ЕЩЕ ОДНУ подписку - убрать рекламу в колонках (которые ну конечно же не собирают информацию втихую для "лучшего таргетинга", ага-ага).

И эта еще одна подписка тоже будет делать цены выше для ее пользователей - Яндекс же.

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Вадим Д.

Это всё молодцы, вот правда, но когда уже, товарищи из Яндекса, вы сделаете возможным переименовывать ассистента?!
Не хочу называть её ни Алисой, ни Яндексом (-: Нужно уникальное имя! У моего робопылесоса даже имя есть! И отчество, восстание не за горами, нужно поддерживать хорошие отношения.

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Посторонним В

а то ещё перепутают тебя с ящиком для овощей

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3 комментария
Марат Шайхутдинов

А для чего?
Если 30 раз в день говорить яндекс, то лояьность к бренду повышается. Инфа 100500

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1 комментарий
Александр Жариков

Да. Вот ассистент Гугла у меня на "Слышь" отзывается.

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2 комментария
Artemy

https://podcasts.apple.com/us/podcast/wake-up-the-truth-about-alexa/id1587163354

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Leonid Bushuev

На фоне новости с рекламой - покупка становится... сомнительной. Долго теперь не отмоются.

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джага джага

Отключают через поддержку

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3 комментария
Иван Иванов

все станции которые слышат откликаются , а это очень бесит . Хотя бы имена разные на каждую колонку повесить

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Анна Борзыч

А у кого-то еще их несколько в доме есть?..

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4 комментария
Невероятный Блондин

Я очень расстраиваюсь когда модераторы VC удаляют мои комменты, в которых я называю говно.яндекс говно.яндексом, но тем не менее не назвать эту ущербную контору тем, чем они и являются, а именно днищенской компашкой не могу.

Желаю всё большему количеству людей перестать пользоваться их недосервисами.

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Игорь Алакчеев

2023 год
В новом устройстве нет поддержки WIFI 6, не говоря о 6E и 7.

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Alexander Golubev

А зачем? Вот выпуск умной станции с wifi роутером или репитером возможно было бы темой.

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5 комментариев
Андрей

С другой стороны, а зачем ему? Видеосигнал не передаёт, стоит на месте, обычно недалеко тот роутера. А на музыку с монозвуком и древних протоколов с головой

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Копчик

А смысл, она же не работает как роутер. Ей вполне хватает.

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Копчик
Например, если пропадёт интернет, всё равно можно будет голосом включить свет или сделать его поярче. Мощный процессор позволяет колонке обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя их в облако.

На мой взгляд лучшее изменение хотя в новости его почему-то нет

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Марат Шайхутдинов

Таня просто не поняла основный смысл этой фичи

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Magistr Architecture

Разве раньше такие элементарные вещи колонка от Яндекса не могла делать?

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Алексей Леденев
Яндекс: Это экспериментальное решение, позволяющее нашим пользователям узнать чуть больше о возможностях партнёров. «Алиса» всегда хочет быть полезной, поэтому предложила вам обратить внимание на «Тинькофф», как банк, который предоставляет выгодные условия для потребителей.

https://dtf.ru/life/2250309-yandeks-stanciya-nachala-vosproizvodit-reklamu-dazhe-s-aktivnoy-podpiskoy-plyus

«Яндекс Станция» начала воспроизводить рекламу…
Спустя некоторое время после выхода новости в «Яндексе» прокомментировали ситуацию. В компании…
dtf.ru
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Марат Шайхутдинов

Вангую ценник 9900 руб - отличный подарок родителям

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Невероятный Блондин

За что ты их так не любишь?

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1 комментарий
Станислав

Закричал от страха во сне. Алиса включила музыку ... Проснулся и ...

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Инженер-душнила
Проснулся и ...

Обоссался

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Ти Мур

У меня так с пылесосом было. Дьявол начал просто ездить без повода среди ночи

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Griby Lenina
«Алиса» включит музыку, если услышит голос

Идея для команды Яндекса: нейросеть определяет тон разговора и включает подходящую музыку.

— Дорогой, у меня для тебя плохие новости. (включается напряженная классическая музыка). Я беременна. (музыка плавно переходит в нежно-романтическую) Но отец не ты. (музыка сменяется на режущие ухо повторяющиеся звуки).
Муж бьет жену. (удар сопровождается джекичановсим «Кийя!») Муж стоит над упавшей женой (в колонках раздается звук из мортал комбата: «Fatality»)

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Тоже хочу

"сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос" - такая спорная фича. Пора бы Яндексу сменить продакт-менеджера Алисы

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Алексей Леденев

А если я разговариваю во сне? Это ж какой перерасход электроэнергии будет в домохозяйстве.

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Лохвицкая
например, «Алиса» включит музыку, если услышит голос

Прихожу домой с друзьями, начинаем болтать, Алиса слышит мой голос и включает музыку на всю громкость, чтобы больше его никто не услышал
Представила эту ситуацию так

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Вадимов Вадим

И да, конечно же, этот "детектор" не предназначен для прослушки и можно отключать.

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Вадим Д.

Да и без этого детектора все колонки всегда и всё слушают. Технически-то обосновано — ловят момент обращения, но мы-то знаем 😏

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Копчик

Хм, зачем покупать тогда станцию, если вы не уверены? Насчёт сири и прочих таких сомнений нет?

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1 комментарий
Глебушка

За каждой колонкой сидит майор (у особо важных пациентов - подполковник), который в реальном времени слушает эфир и в конце рабочего дня докладывает куда надо, чем занимался его подопечный.

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2 комментария
Nick Name

Предложите еще сделать возможность редактирования перечня "ключевых слов" - триггеров...

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Андрей

По картинкам непонятно это сенсорное управление или жестами как с первой станцией мини? Если жестами, то это капец неудобно, любое движение над колонкой случайное и она поднимает громкость на свое усмотрение а потом и вовсе начинает тупить. В целом работает так себе. Жалею о покупке самой первой станции мини( теперь просто лежит без дела

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Mikhail Shamov

Жесты отключать можно было

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Тоже хочу

- Пока, я пошел на работу
- Алиса включила утюг

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Alex Sinko

Мини 2 с часами и 150вт колонками от аудиовыхода всё равно лучше

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дед Мазай и теоретики

Теперь, при вопле "да выключите, блять, наконец эту долбаную музыку!!!" Алиса включает музыку.

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