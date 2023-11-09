«Яндекс» представил «Станцию Миди» с детектором активности речи — например, «Алиса» включит музыку, если услышит голос Статьи редакции
В продаже с 16 ноября 2023 года, цены пока не говорят.
- У «Станция Миди» есть встроенный модуль Zigbee, который позволяет колонке взаимодействовать с другими Zigbee-устройствами без интернета, рассказала компания. Нейронный процессор ускоряет отклик на голосовые команды.
- Разработчики добавили в колонку детектор активности речи (voice activity detector). С помощью него «Алиса» умеет запускать сценарии «умного» дома, когда слышит речь. Например, пользователь может задать сценарий, чтобы помощник сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос. Включить функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».
В колонке три динамика общей мощностью 24 Вт: два высокочастотных и один низкочастотный, разработанный специально для «Миди» и отвечающий за глубокие басы. Технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.
- «Миди» также оснащена дисплеем, который показывает время и погоду, и круговой LED-подсветкой. Она дополняет прогноз погоды тёплым или холодным свечением. Также показываются реакции «Алисы».
- Продажи «Миди» начнутся 16 ноября 2023 года — в России, Беларуси и Казахстане. Цены компания обещает раскрыть на старте продаж. В России и Беларуси колонка будет доступна в чёрном и изумрудном цветах, а в Казахстане — в чёрном. «Позже» появится устройство в сером цвете.
- В линейке «умных» колонок, согласно сайту «Яндекса», также представлены «Станция» второго поколения, «Станция Макс», «Станция Мини» и «Станция Лайт». В августе 2023 года компания представила «умные» телевизоры со встроенной «Станцией». По собственным данным, «Яндекс» продал почти 8 млн «Станций» с момента старта продаж в конце 2018 года.
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Но есть и минусы:
В английском есть такое новое слово enSHITification — процесс деградации онлайн-платформ и соцсетей. Когда, платформа сначала набирает юзеров и делает всё хорошо, думает о них, на этой стадии лозунг кампании don't be evil. Но потом когда юзеры плотненько привязаны к сервисам компании, начинается переход ко второму этапу — теперь главным становятся интересы инвесторов и начинается процесс доения пользователей и деградации сервиса или enshitification. Вот Яндекс, после того как кое-что случилось, это пример extreme enshitification. Они своё барахло с Маркета уже всюду запихали. Я открываю такси и первым делом вижу крем для бритья.
Это жесть вообще. Покупаешь колонку, платишь подписку и еще должен слушать какую-то рекламу Яндекс Еды. С ума вообще сошли, не иначе
вроде они вчера сказали, что это было экспериментом на ограниченном круге лиц, мол уже отключили эту шляпу
ненавижу этот армяно еврейский яндекс, уже просто тошнит от него
да ну, фейк))
хахаха, занимаешься ты значит сексом под музычку из колонки, а музыка в процессе прерывается и начинает проигрываться реклама таблеток для потенции :D :D :D
Ля... ну потом введут ЕЩЕ ОДНУ подписку - убрать рекламу в колонках (которые ну конечно же не собирают информацию втихую для "лучшего таргетинга", ага-ага).
И эта еще одна подписка тоже будет делать цены выше для ее пользователей - Яндекс же.
Это всё молодцы, вот правда, но когда уже, товарищи из Яндекса, вы сделаете возможным переименовывать ассистента?!
Не хочу называть её ни Алисой, ни Яндексом (-: Нужно уникальное имя! У моего робопылесоса даже имя есть! И отчество, восстание не за горами, нужно поддерживать хорошие отношения.
а то ещё перепутают тебя с ящиком для овощей
А для чего?
Если 30 раз в день говорить яндекс, то лояьность к бренду повышается. Инфа 100500
Да. Вот ассистент Гугла у меня на "Слышь" отзывается.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/wake-up-the-truth-about-alexa/id1587163354
На фоне новости с рекламой - покупка становится... сомнительной. Долго теперь не отмоются.
Отключают через поддержку
все станции которые слышат откликаются , а это очень бесит . Хотя бы имена разные на каждую колонку повесить
А у кого-то еще их несколько в доме есть?..
Я очень расстраиваюсь когда модераторы VC удаляют мои комменты, в которых я называю говно.яндекс говно.яндексом, но тем не менее не назвать эту ущербную контору тем, чем они и являются, а именно днищенской компашкой не могу.
Желаю всё большему количеству людей перестать пользоваться их недосервисами.
2023 год
В новом устройстве нет поддержки WIFI 6, не говоря о 6E и 7.
А зачем? Вот выпуск умной станции с wifi роутером или репитером возможно было бы темой.
С другой стороны, а зачем ему? Видеосигнал не передаёт, стоит на месте, обычно недалеко тот роутера. А на музыку с монозвуком и древних протоколов с головой
А смысл, она же не работает как роутер. Ей вполне хватает.
На мой взгляд лучшее изменение хотя в новости его почему-то нет
Таня просто не поняла основный смысл этой фичи
Разве раньше такие элементарные вещи колонка от Яндекса не могла делать?
https://dtf.ru/life/2250309-yandeks-stanciya-nachala-vosproizvodit-reklamu-dazhe-s-aktivnoy-podpiskoy-plyus
Вангую ценник 9900 руб - отличный подарок родителям
За что ты их так не любишь?
Закричал от страха во сне. Алиса включила музыку ... Проснулся и ...
Обоссался
У меня так с пылесосом было. Дьявол начал просто ездить без повода среди ночи
Идея для команды Яндекса: нейросеть определяет тон разговора и включает подходящую музыку.
— Дорогой, у меня для тебя плохие новости. (включается напряженная классическая музыка). Я беременна. (музыка плавно переходит в нежно-романтическую) Но отец не ты. (музыка сменяется на режущие ухо повторяющиеся звуки).
Муж бьет жену. (удар сопровождается джекичановсим «Кийя!») Муж стоит над упавшей женой (в колонках раздается звук из мортал комбата: «Fatality»)
"сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос" - такая спорная фича. Пора бы Яндексу сменить продакт-менеджера Алисы
А если я разговариваю во сне? Это ж какой перерасход электроэнергии будет в домохозяйстве.
Прихожу домой с друзьями, начинаем болтать, Алиса слышит мой голос и включает музыку на всю громкость, чтобы больше его никто не услышал
Представила эту ситуацию так
И да, конечно же, этот "детектор" не предназначен для прослушки и можно отключать.
Да и без этого детектора все колонки всегда и всё слушают. Технически-то обосновано — ловят момент обращения, но мы-то знаем 😏
Хм, зачем покупать тогда станцию, если вы не уверены? Насчёт сири и прочих таких сомнений нет?
За каждой колонкой сидит майор (у особо важных пациентов - подполковник), который в реальном времени слушает эфир и в конце рабочего дня докладывает куда надо, чем занимался его подопечный.
Предложите еще сделать возможность редактирования перечня "ключевых слов" - триггеров...
По картинкам непонятно это сенсорное управление или жестами как с первой станцией мини? Если жестами, то это капец неудобно, любое движение над колонкой случайное и она поднимает громкость на свое усмотрение а потом и вовсе начинает тупить. В целом работает так себе. Жалею о покупке самой первой станции мини( теперь просто лежит без дела
Жесты отключать можно было
- Пока, я пошел на работу
- Алиса включила утюг
Мини 2 с часами и 150вт колонками от аудиовыхода всё равно лучше
Теперь, при вопле "да выключите, блять, наконец эту долбаную музыку!!!" Алиса включает музыку.