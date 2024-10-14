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Таня Боброва
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Глава Минцифры Казахстана рассказал о планах Telegram открыть в стране офис и назначить представителя

Это требование местного законодательства.

  • У Минцифры Казахстана «достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса» в стране. Об этом рассказал глава ведомства Жаслан Мадиев, который провёл встречи с Торговой палатой США и представителями американских ИТ-компаний.
  • На встречах стороны обсуждали вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей. Среди прочего Мадиев отметил работу с Telegram.

Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp* и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом.

Жаслан Мадиев
  • В сообщении указано, что Минцифры Казахстана также «начинает работу с Meta* по борьбе с мошенническими схемами».
  • В июне 2024 года основатель Telegram Павел Дуров посетил Казахстан по приглашению местного Минцифры. Тогда же в стране разрешили торговать Toncoin (нативная криптовалюта блокчейна The Open Network, которую используют в мессенджере) на платформах с лицензией местного регулятора AFSA.
  • В сентябре, на фоне повышенного интереса к Telegram со стороны властей и регуляторов, Дуров рассказал, что мессенджер удалил «проблемный» контент из поиска по мессенджеру. Платформа также обновила условия использования и политику конфиденциальности — чтобы они были были «едиными» во всех странах присутствия.

*Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #telegram #казахстан

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26 комментариев
Wittgenstein

Казахам все равно на представительство, думаю, что они даже не понимают для чего им это надо; главное чтобы главой представительства был казах.

8
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Sergey

Чувак, ты просто казахскую базу сейчас выдал :) Откуда знаешь? Правда забыл добавить, что в этот офис посадят 22 летнюю Алию, дочурку министра или зам/руководителя какой-нибудь администрации, недавно закончившей Оксфорд (в котором она даже не понимает на кого училась). А в помощники ей дадут двух пареньков и одну офис менеджера, у которых зп вместе взятых будет в 10 20 раз чем у неё. Через пару лет дочурку можно и в парламент на должность ставить, ведь имеется блестящее образование и руководящая должность в международной крупной компании!

6
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Эльвира Асарова

Надо делать как чувствуешь😂 Вот они чувствуют, что им нужен этот центр, вот они его и будут делать

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Вадим Д.

открыть в стране офис и назначить представителяОбставить мебелью, посадить представителя, пусть работает.

6
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Fo Bo Hatt

Вот тут будет очень интересно , какой именно стул выберет представитель 😂

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Aina Timo

Бунтарь согласился "приземлиться" и открыть офис? Наверное, это будет очень бунтарский офис

5
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