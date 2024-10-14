Глава Минцифры Казахстана рассказал о планах Telegram открыть в стране офис и назначить представителя

Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp* и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом.