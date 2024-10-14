Глава Минцифры Казахстана рассказал о планах Telegram открыть в стране офис и назначить представителя

Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp* и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом.
Казахам все равно на представительство, думаю, что они даже не понимают для чего им это надо; главное чтобы главой представительства был казах.
Чувак, ты просто казахскую базу сейчас выдал :) Откуда знаешь? Правда забыл добавить, что в этот офис посадят 22 летнюю Алию, дочурку министра или зам/руководителя какой-нибудь администрации, недавно закончившей Оксфорд (в котором она даже не понимает на кого училась). А в помощники ей дадут двух пареньков и одну офис менеджера, у которых зп вместе взятых будет в 10 20 раз чем у неё. Через пару лет дочурку можно и в парламент на должность ставить, ведь имеется блестящее образование и руководящая должность в международной крупной компании!
Надо делать как чувствуешь😂 Вот они чувствуют, что им нужен этот центр, вот они его и будут делать
открыть в стране офис и назначить представителяОбставить мебелью, посадить представителя, пусть работает.
Вот тут будет очень интересно , какой именно стул выберет представитель 😂
Бунтарь согласился "приземлиться" и открыть офис? Наверное, это будет очень бунтарский офис