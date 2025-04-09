«Бот запрашивает то, что уже известно властям»: Горелкин ответил на подозрения в обмане блогеров с помощью Telegram-бота для маркировки

Роскомнадзор по-прежнему не комментировал ни запуск сервиса, ни реакцию на него.Обновлено в 20:02 мск. В РКН сообщили о запуске бота и отметили, что он поможет блогерам с аудиторией от 10 тысяч подписчиков выполнить требования закона об обязательной маркировке.Речь о боте @Trustchannelbot — он позволяет владельцам каналов из реестра регулятора получить отметку-подтверждение «А+». Она появится перед названием блогерской страницы, а в её описание добавят ссылку на регистрацию через Роскомнадзор (РКН).Чтобы получить отметку, нужно сделать бота администратором и передать ему мобильные номера всех администраторов, а также номер заявления с Госуслуг на регистрацию в реестре.Запуск сервиса анонсировал зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Руководитель правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек заявил, что тот «пытается обманом заставить владельцев Telegram-каналов выдать властям как можно больше информации о них самих и об их аудитории».Правозащитник увидел в сообщении Горелкина «полунамёки на "официальность"» бота (вероятно, аффилированность с Telegram — vc.ru) и желание воспользоваться «слабой осведомлённостью» аудитории о том, что после обновления мессенджера от января 2025 года «верификацию "третьей стороной"» может проводить «кто угодно». Так делает, среди прочих, бот Major, только выдаёт не «А+», а звёздочки.Депутат заявил, что сервис «действует в строгом соответствии с российским законодательством и правилами Telegram», а через API — при наличии администраторских прав — можно получить «только список пользователей и общее количество подписчиков».Кроме того, данные, которые владелец канала присылает боту, «уже известны властям». Их же они загружали на Госуслуги при регистрации в реестре.Некоторых пользователей также смутило, что маркировки нет у самого Роскомнадзора, но к моменту публикации заметки она появилась.С ноября 2024 года в России заработал закон, который обязывает блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр. С января 2025 года рекламодателям запретили размещаться на тех страницах, где нет отметок о регистрации.#новости #роскомнадзор