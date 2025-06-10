Telegram прокомментировал публикации о связях с ФСБ: «Все серверы [мессенджера] принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками Telegram»

Ни у одного поставщика услуг, с которыми у мессенджера есть к��нтракты, «[нет] доступа к его данным или конфиденциальной инфраструктуре».В Telegram также отметили: шифрование сервиса ни разу не «взламывали», а сам он «никогда не раскрывал» частные сообщения третьим лицам, цитирует ответ BBC.Так компания отреагировала на неподтверждённые публикации о том, что «за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто обслуживают секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами».Источник фото: Tech.coВ апреле 2025 года основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что «за 12 лет работы мессенджер не раскрыл ни байта личных сообщений», и критиковал чиновников во Франции за попытки обязать сервисы обеспечить полиции «лазейку» для чтения переписок.Полина ЛааксоТелеграм01:04Нелогичные действия французских властей, четыре дня как в «одиночке» и «огонь по своим»: Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону Краткая выжимка разговора основателя Telegram с американским журналистом.#новости