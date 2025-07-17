На тестовом сервере Telegram заметили бота для проверки возраста пользователей с помощью камеры

Вероятно, он нужен для соблюдения закона Великобритании об онлайн-безопасности и пока не коснётся пользователей из других стран, считают в Telegram Info. О верифицированном Telegram-боте, который может сканировать пользователей с помощью камеры, 16 июля 2025 года рассказал «Код Дурова». Издание предположило, что он используется для проверки возраста.Разработка бота может быть связана с новым законом Великобритании об онлайн-безопасности, который обязывает платформы проверять возраст пользователей для доступа к «взрослому контенту», полагают в Telegram Info.Для пользователей за пределами Великобритании «никаких требований по идентификации личности в ближайшее время не появится», уверены в издании.15 июля 2025 года Reddit ввёл проверку возраста пользователей из Великобритании для доступа ко «взрослому контенту». Сервис предлагает пройти её двумя способами: отправив своё селфи или фото документа.#новости