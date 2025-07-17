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Артур Томилко
Телеграм

На тестовом сервере Telegram заметили бота для проверки возраста пользователей с помощью камеры

Вероятно, он нужен для соблюдения закона Великобритании об онлайн-безопасности и пока не коснётся пользователей из других стран, считают в Telegram Info.

  • О верифицированном Telegram-боте, который может сканировать пользователей с помощью камеры, 16 июля 2025 года рассказал «Код Дурова». Издание предположило, что он используется для проверки возраста.
  • Разработка бота может быть связана с новым законом Великобритании об онлайн-безопасности, который обязывает платформы проверять возраст пользователей для доступа к «взрослому контенту», полагают в Telegram Info.
  • Для пользователей за пределами Великобритании «никаких требований по идентификации личности в ближайшее время не появится», уверены в издании.
  • 15 июля 2025 года Reddit ввёл проверку возраста пользователей из Великобритании для доступа ко «взрослому контенту». Сервис предлагает пройти её двумя способами: отправив своё селфи или фото документа.

#новости

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