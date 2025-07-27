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В Telegram появился бот для проверки возраста пользователей по скану лица

Вероятно, для соблюдения правил в Великобритании.

  • В Telegram появился бот Verify Your Age для проверки возраста пользователей с помощью сканирования лица, обратили внимание в издании «Код Дурова».
Источник: «Код Дурова»
Источник: «Код Дурова»
  • В описании бота говорится: «Никакие изображения или данные не покидают ваше устройство и не попадают на наши серверы».
  • Для подтверждения возраста требуется только доступ к камере. Алгоритм распознаёт фотографии, так что выдать фейковое изображение за настоящее не удастся, отмечает издание. Идентификация проводится однократно.
  • Бота заметили на тестовом сервере Telegram в июле 2025 года. Вероятно, он нужен для соблюдения требований Великобритании, где интернет-сервисы обязали подтверждать возраст пользователей для просмотра контента с маркировкой «18+».
  • В июле 2025 года сайты Reddit и Nexus Mods ввели обязательную проверку возраста для пользователей из Великобритании, а Rule 34 запретил британцам доступ ко всему контенту.

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