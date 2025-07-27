В Telegram появился бот для проверки возраста пользователей по скану лица

Вероятно, для соблюдения правил в Великобритании.В Telegram появился бот Verify Your Age для проверки возраста пользователей с помощью сканирования лица, обратили внимание в издании «Код Дурова».Источник: «Код Дурова»В описании бота говорится: «Никакие изображения или данные не покидают ваше устройство и не попадают на наши серверы».Для подтверждения возраста требуется только доступ к камере. Алгоритм распознаёт фотографии, так что выдать фейковое изображение за настоящее не удастся, отмечает издание. Идентификация проводится однократно.Бота заметили на тестовом сервере Telegram в июле 2025 года. Вероятно, он нужен для соблюдения требований Великобритании, где интернет-сервисы обязали подтверждать возраст пользователей для просмотра контента с маркировкой «18+».В июле 2025 года сайты Reddit и Nexus Mods ввели обязательную проверку возраста для пользователей из Великобритании, а Rule 34 запретил британцам доступ ко всему контенту.#новости