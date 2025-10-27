Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Телеграм

В бета-версии Telegram для Android появилась возможность планировать регулярные сообщения

Можно настроить отправку ежедневно и еженедельно, раз в две недели или месяц, а также раз в квартал, полгода и год.

Источник:<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftelelakel&postId=2300598" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> TeleLakel</a>
Источник: TeleLakel
  • Внимание на функцию в бета-версии 12.2.0 обратила редакция Beta Info. TeleLakel пишет, что её поддержку добавят в «личных чатах, каналах, группах и ботах».
  • В грядущем обновлении Telegram также должны появиться прямые трансляции в «Историях». Помимо опции временно закрепить свой комментарий в эфире за звёзды, мессенджер также тестирует платную отправку комментариев в чат эфира.

#новости

7
2
21 комментарий