В бета-версии Telegram для Android появилась возможность планировать регулярные сообщения

Можно настроить отправку ежедневно и еженедельно, раз в две недели или месяц, а также раз в квартал, полгода и год.Источник: TeleLakelВнимание на функцию в бета-версии 12.2.0 обратила редакция Beta Info. TeleLakel пишет, что её поддержку добавят в «личных чатах, каналах, группах и ботах».В грядущем обновлении Telegram также должны появиться прямые трансляции в «Историях». Помимо опции временно закрепить свой комментарий в эфире за звёзды, мессенджер также тестирует платную отправку комментариев в чат эфира.#новости