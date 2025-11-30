Популярное
Артур Томилко
Телеграм

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon

Её логотипом выбрали «ИИчко», как выразился сам предприниматель.

  • По словам Дурова, сеть уже обрабатывает первые запросы пользователей «со 100%-ной конфиденциальностью». Через неё, например, проходит часть «запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений», уточнил он.
  • Владельцы графических процессоров (GPU), которые обеспечивают поддержку инфраструктуры, получают вознаграждение в нативной криптовалюте блокчейна Toncoin. А разработчики ИИ-приложений могут получить доступ к видеокартам.
  • Дуров отметил, что стоимость вычислений в Cocoon будет «значительно ниже», чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.
  • В течение следующих нескольких недель Дуров планирует привлечь владельцев графических процессоров и увеличить спрос на вычисления со стороны разработчиков.
  • Запуск Cocoon Дуров анонсировал в конце октября 2025 года. Децентрализованные решения — один из способов борьбы за свободы, на которые посягают правительства и корпорации, собирая и используя пользовательские данные, чтобы обучать свои модели, а также создавать профайлы и манипулировать людьми в будущем или даже «прямо сейчас», заявил тогда основатель Telegram.

#новости #cocoon #дуров

61 комментарий