Таня Боброва
Телеграм

В приложениях Telegram появилась авторизация по ключам доступа

Управлять ими можно в настройках.

Скриншот vc.ru
  • Функцию в бета-версии Telegram для Android каналы заметили в начале декабря 2025 года. Теперь она появилась в стабильных версиях приложений мессенджера для iOS и Android, обратил внимание «Код Дурова». У редакторов vc.ru она тоже есть.
  • Чтобы включить авторизацию по ключам доступа, нужно зайти в настройки, выбрать «Конфиденциальность», затем Passkey. После подтверждать вход можно по отпечатку, скану лица или коду от самого устройства. Ключи хранятся в менеджерах паролей.
  • В октябре 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что не все новые пользователи Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена) в России могут получить звонки и SMS при регистрации — якобы от российских операторов потребовали их не передавать.

