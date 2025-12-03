В бета-версии Telegram для Android обнаружили авторизацию по ключам доступа

Когда выйдет публичное обновление — неизвестно.Источник: TelelakelВнимание на функцию в бета-версии 12.2.8 обратила редакция Beta Info. Скриншотами поделился Telegram-канал Telelakel — на них указано, что ключ доступа можно будет хранить в стороннем менеджере паролей. Нативные есть, например, у Apple, Samsung и Google.Подтвердить вход можно будет по отпечатку, скану лица или PIN-коду от самого устройства.В августе 2025 года РКН заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. Цель — «противодействие преступникам»: мессенджеры используют для мошенничества и привлечения к диверсионной и террористической деятельности.В октябре СМИ со ссылкой на свои источники рассказывали, что не все новые пользователи Telegram и WhatsApp* в России могут получить звонки и SMS при регистрации — якобы от российских операторов потребовали их не передавать.Полина ЛааксоСервисы28 ноябРоскомнадзор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp*, и пригрозил заблокировать сервис Из-за нарушений российского законодательства. #новости