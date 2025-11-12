Mediascope рассказала о росте аудитории «Яндекс Телемоста» — он совпал с ограничением звонков в Telegram и WhatsApp* и сбоями в Google Meet

На увеличение активных пользователей указали и другие российские сервисы.По данным Mediascope, которые приводят «Ведомости», в октябре 2025 года месячная аудитория «Яндекс Телемоста» старше 12 лет выросла в 2,6 раза год к году, до 5,15 млн человек. У Google Meet аудитория в России составила 9,3 млн человек, у Zoom — 5,8 млн.В июле «Яндекс Телемостом» воспользовался 1,6 млн россиян от 12 лет, в августе — 2,4 млн, а в сентябре — 4,5 млн человек, что в три раза больше показателей сентября 2024 года.В «Яндексе» сообщили «Ведомостям», что подсчёты Mediascope «близки» к статистике самой компании. Ключевым фактором роста она считает «планомерную работу по развитию сервиса», а не «разовые внешние события». О каких событиях речь — не уточнили.У «МТС Линк Встречи», по их собственным данным, аудитория в сентябре 2025 года увеличилась вдвое год к году. У «Контур Толка» — в полтора раза против августа 2025-го. Абсолютные показатели компании не раскрыли, как и возможные причины.В Институте исследований интернета говорят, что b2b-аудитория российских сервисов прирастает на фоне «импортозамещения» и сложностей с оплатой зарубежных инструментов. В «МТС Линк» добавляют: бизнес также переходит на местные решения, чтобы избежать рисков, что корпоративный аккаунт отключат, а данные удалят из-за санкций.Приток рядовых пользователей эксперты объясняют блокировкой голосовых вызовов Telegram и WhatsApp*. Как раз в августе 2025 года Роскомнадзор заявил об их «частичном ограничении», после чего сбои возникали и в Google Meet, и в FaceTime.Валерия ИльинаСервисы5 сентЕсли Google Meet не работает: пять альтернативных сервисов для видеоконференций Чтобы оставаться на связи с родственниками и коллегами.*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости