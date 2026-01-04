Telegram представил функцию кратких пересказов постов в каналах и добавил эффект «жидкого стекла» во все разделы приложения для iOS

Мессенджер выпустил первое обновление в 2026 году.Источник здесь и далее: TelegramПри просмотре длинных публикаций в каналах пользователи смогут переключаться на их краткое содержание. Эту функцию в конце 2025 года заметили в бета-версии для Android.В верхней части статей, которые открыты в режиме быстрого просмотра, также автоматически отобразится краткая версия текста, созданная с помощью ИИ. Telegram-канал «Эксплойт» отмечает, что краткий пересказ доступен с Premium-подпиской.Telegram использует для генерации пересказов модели с открытым исходным кодом на базе децентрализованной сети Cocoon, которую в конце ноября 2025 года представил основатель мессенджера Павел Дуров.Версия Telegram для iOS теперь «полностью поддерживает» дизайн с эффектом «жидкого стекла» — прозрачные элементы добавили во все разделы приложения. Первые элементы с Liquid Glass мессенджер добавил в октябре 2025-го — в нижней панели навигации, на клавиатуре и в других блоках.Пользователи могут управлять отображением визуальных эффектов в настройках, в разделе «Энергосбережение»#новости #telegram