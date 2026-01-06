Из-за заморозки активов в России оказались заблокированы облигации Telegram на $500 млн — FT

Это усложняет выкуп части бумаг со сроком погашения в 2026 году.Фрагмент из интервью Павла ДуроваTelegram сообщил инвесторам, что из-за санкций против России в местном депозитарии (НРД) оказались заблокированы облигации на сумму около $500 млн. Об этом рассказали осведомлённые источники FT.Держателям замороженных облигаций компания пообещала, что погасит задолженность до истечения срока её действия. После этого платёжный агент и депозитарий решат, можно ли произвести выплаты российским инвесторам.FT также узнала финансовые показатели Telegram за первую половину 2025 года. Согласно полученным документам, выручка выросла больше чем на 65% год к году и достигла $870 млн. Треть этих денег компания получила от «эксклюзивных соглашений» — их характер выяснить не удалось, но газета полагает, что они связаны с криптопроектами.Полина ЛааксоТелеграм22.05.2025Прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м — FT Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд. В марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.В марте 2024 года Павел Дуров сообщил, что мессенджер разместил облигации ещё на $330 млн, не раскрыв подробностей о выпуске. Летом того же года «РБК Инвестиции» писало, что в обращении находятся долларовые еврооблигации Telegram Group на $2,35 млрд, которые дают держателю право конвертировать их с дисконтом в акции Telegram во время IPO.Весной 2025 года компания выпустила облигации ещё на $1,7 млрд. Около $955 млн запланировали направить на выкуп долга по бумагам, выпущенным в 2021 году, отмечала FT.#новости