Telegram привлёк $1,7 млрд за счёт нового выпуска облигаций — Bloomberg

По данным издания, около $955 млн направят на выкуп долга по облигациям, выпущенным в 2021 году. В ходе сделки Telegram также получил $745 млн инвестиций, пишет Bloomberg со ссылкой на «собранные данные». Представители мессенджера сделку не комментировали.Покупатели новых облигаций смогут конвертировать их в акции Telegram с 20%-ным дисконтом, если компания решит выйти на биржу, отмечает агентство. Доходность бумаг составляет 9% годовых, срок погашения — пять лет.До этого о планах Telegram привлечь $1,5 млрд за счёт нового выпуска облигаций писало WSJ со ссылкой на источники. По данным издания, в число покупателей должны были войти как действующие инвесторы, так и новые.В мае 2025 года FT сообщила, что прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м. Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.Фото «Ъ» В марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.В марте 2024 года Павел Дуров сообщил, что Telegram разместил облигации ещё на $330 млн, не раскрыв подробностей о выпуске.Летом 2024 года «РБК Инвестиции» писало со ссылкой на данные Bloomberg BVAL, что в обращении находятся долларовые еврооблигаций Telegram Group на $2,35 млрд, которые дают держателю право конвертировать их с дисконтом в акции Telegram во время IPO. На фоне ареста Дурова их цена на внебиржевом рынке опускалась на 8-10%.#новости