Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Телеграм

Telegram привлёк $1,7 млрд за счёт нового выпуска облигаций — Bloomberg

По данным издания, около $955 млн направят на выкуп долга по облигациям, выпущенным в 2021 году.

  • В ходе сделки Telegram также получил $745 млн инвестиций, пишет Bloomberg со ссылкой на «собранные данные». Представители мессенджера сделку не комментировали.
  • Покупатели новых облигаций смогут конвертировать их в акции Telegram с 20%-ным дисконтом, если компания решит выйти на биржу, отмечает агентство. Доходность бумаг составляет 9% годовых, срок погашения — пять лет.
  • До этого о планах Telegram привлечь $1,5 млрд за счёт нового выпуска облигаций писало WSJ со ссылкой на источники. По данным издания, в число покупателей должны были войти как действующие инвесторы, так и новые.
  • В мае 2025 года FT сообщила, что прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м. Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • В марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.
  • В марте 2024 года Павел Дуров сообщил, что Telegram разместил облигации ещё на $330 млн, не раскрыв подробностей о выпуске.
  • Летом 2024 года «РБК Инвестиции» писало со ссылкой на данные Bloomberg BVAL, что в обращении находятся долларовые еврооблигаций Telegram Group на $2,35 млрд, которые дают держателю право конвертировать их с дисконтом в акции Telegram во время IPO. На фоне ареста Дурова их цена на внебиржевом рынке опускалась на 8-10%.

#новости

5
12 комментариев