Telegram запланировал привлечь $1,5 млрд за счёт нового выпуска облигаций — WSJ

Деньги нужны, чтобы выкупить долг по текущим облигациям, говорят собеседники издания.О планах Telegram рассказали осведомлённые источники WSJ. По их словам, мессенджер планирует привлечь $1,5 млрд путём нового выпуска облигаций.Доходность бумаг составит 9% годовых, срок действия — пять лет. Полученные деньги Telegram направит на выкуп долга по выпущенным в 2021 году облигациям, срок погашения которых истекает в марте 2026 года, говорят собеседники. До этого компания уже выкупила часть бумаг на сумму $400 млн.В число инвесторов войдут как действующие держатели облигаций, включая американскую BlackRock и Mubadala из Абу-Даби, так и новые, среди которых источники приводят хедж-фонд Citadel.Новые облигации, как и выпуск 2021 года, позволят держателям конвертировать их в акции, если Telegram решит провести IPO. Однако основатель мессенджера Павел Дуров отмечал, что таких планов у компании пока нет.Сделка демонстрирует, что инвесторы по-прежнему готовы поддерживать Telegram, несмотря на преследование Павла Дурова французскими властями, отмечает WSJ. Он с сентября 2024 года находится во Франции под судебным контролем из-за обвинений, связанных с работой мессенджера.В мае 2025 года французская прокуратура не разрешила Павлу Дурову поехать в США на переговоры с инвесторами, хотя ранее ему разрешали выехать «на несколько недель» в ОАЭ. До этого Дуров заявил, что глава разведки Франции просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед местными выборами.В том же месяце FT сообщила, что прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м. Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.Фото BloombergВ марте 2021 года Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. В том же году источники «Ведомостей» рассказали, что мессенджер провёл ещё одно размещение — на $750 млн. В июле 2023-го компания разместила облигации на $270 млн.В марте 2024 года Павел Дуров сообщил, что Telegram разместил облигации ещё на $330 млн, не раскрыв подробностей о выпуске.Летом 2024 года «РБК Инвестиции» писало со ссылкой на данные Bloomberg BVAL, что в обращении находятся долларовые еврооблигаций Telegram Group на $2,35 млрд, которые дают держателю право конвертировать их с дисконтом в акции Telegram во время IPO. На фоне ареста Дурова их цена на внебиржевом рынке опускалась на 8-10%.#новости #telegram