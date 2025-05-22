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Полина Лааксо
Телеграм

Прибыль Telegram по итогам 2024 года составила $540 млн против убытка в $173 млн в 2023-м — FT

Выручка мессенджера достигла $1,4 млрд.

  • Для сравнения: в 2023 году Telegram выручил $343 млн, пишет FT со ссылкой на корпоративную презентацию для инвесторов. В самой компании от комментариев отказались.
  • Около половины выручки за 2024 год обеспечили «партнёрства и экосистема» — это в том числе поступления, связанные с мини-приложениями. $292 млн принесли продажи подписок Premium, а $250 млн — реклама. В документах также фигурируют продажи криптовалюты Toncoin.
  • Согласно данным FT, в 2025 году Telegram рассчитывает получить $2 млрд выручки и $720 млн прибыли.
  • За счёт чего он планирует расти прежде всего — не уточнили. Но в презентации компания, помимо прочего, указала на перспективы, связанные с нейросетями, заявив, что Telegram уже становится «крупнейшей открытой платформой для разговорного ИИ».
  • Инвесторам напомнили о партнёрстве с xAI Илона Маска — в частности об интеграции чат-бота Grok в мессенджер. Компания «планирует продвигать» нейросеть в рамках своей экосистемы и делиться связанной с ней выручкой. Другие детали не привели.
  • За последние четыре года Telegram выпустил облигации на $2,4 млрд. По словам собеседников FT, компания решила привлечь ещё $1,5 млрд, чтобы погасить часть старого долга. Завершить продажу новых облигаций «могут» на неделе с 26 мая 2025 года.
  • Покупка бумаг позволит инвесторам приобрести акции Telegram в случае выхода на биржу со скидкой в 20%. Как узнала FT, глава по инвестициям Telegram Джон Хайман не исключил проведение IPO, если «рыночные условия будут более благоприятными», но сроки не назвал. Основатель сервиса Павел Дуров в интервью от 2024 -го говорил, что в «ближайшее время» IPO не планируется.
Источник фото: NYT
Источник фото: NYT
  • На февраль 2025 года денежные запасы Telegram оценивались в $530 млн без учёта криптоактивов, пишет FT. Аудитория — свыше 1 млрд ежемесячно активных пользователей. Число сотрудников — около 60 человек (модерацию в основном отдают на аутсорс).

#новости #telegram

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