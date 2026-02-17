В Telegram появился официальный бот ИИ-агента Manus

В нём доступны те же функции, что и веб-версии.Видео Manus Команда Manus объявила о запуске специальной версии ИИ-агента для мессенджеров — Manus Agent. Первым сервисом, в который его добавили, стал Telegram. Он доступен пользователям «всех тарифных планов», отметили разработчики.Чтобы запустить Manus Agent в Telegram, нужно подключить к боту свою учётную запись. Для этого нужно открыть вкладку «Агенты» в личном кабинете на сайте Manus и отсканировать QR-код через мессенджер.В Telegram ИИ-агент может выполнять те же задачи, что и в веб-версии, в том числе проводить многоэтапные исследования, структурировать данные и работать с PDF-файлами. Боту можно отправлять голосовые команды, изображения и другие файлы. Он также может использовать уже настроенные в веб-версии сценарии и интеграции.Пользователь может выбирать стиль ответов ИИ-агента и используемую модель. Среди доступных — Manus 1.6 Lite для быстрых повседневных запросов и Manus 1.6 Max для «глубокого анализа» и творческих задач.Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — и он сразу «завирусился» в соцсетях. Пользователи говорили, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.Тогда же ManusAI объявила о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen. А после запустила подписку: за $39 в месяц и $199 в месяц. В мае она открыла ограниченный бесплатный доступ к ИИ-агенту.В декабре 2025 года Meta* сообщила о покупке Manus. По данным Bloomberg, сумма сделки превысила $2 млрд.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #manus