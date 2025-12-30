Meta* купит разработчика ИИ-агента Manus

Условия и сумма сделки не раскрываются.Источник: BloombergMeta* перекупит команду ManusAI и технологии стартапа, пишет Bloomberg. Какое место займут в компании сотрудники китайской фирмы — неизвестно.Meta* продолжит продавать доступ к ИИ-агенту, а также встроит его в свои потребительские и бизнес-продукты.Сумма сделки неизвестна, но в апреле 2025 года, по данным Bloomberg, разработчик Manus привлёк $75 млн при оценке почти в $500 млн. На начало 2025-го её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) — $125 млн. По словам источников WSJ, сумма могла составить $2 млрд: стартап рассчитывал привлечь инвестиции при такой оценке, когда получил предложение Meta*.Китайская команда ManusAI представила ИИ-агента в марте 2025 года — и он сразу «завирусился» в соцсетях. Пользователи говорили, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.Тогда же ManusAI объявила о партнёрстве с командой Alibaba, которая работает над моделями Qwen. А после запустила подписку: за $39 в месяц и $199 в месяц (около 3000 и 15,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 30 декабря 2025 года соответственно). В мае она открыла ограниченный бесплатный доступ к ИИ-агенту.Валерия ИльинаAI18 июняИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.*Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости #manus