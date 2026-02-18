Глава Минцифры: Роскомнадзор решил замедлить сервисы Telegram из-за постоянных нарушений закона

Мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление «противоправных материалов».Источник: ТАССТак Максут Шадаев ответил на заседании ИТ-комитета в Госдуме на вопрос о том, что будет с Telegram, пишет РБК. Он напомнил, что депутаты «сами в своё время поддержали закон о приземлении», за нарушение которого и ограничили работу мессенджера.Речь о законе, который обязывает иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.По словам министра, основные функции Telegram доступны, ограничена лишь загрузка «тяжёлых файлов».Как пишет ТАСС, ведомство пошло на такой шаг на «основании требований федерального законодательства». Мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление противоправных материалов. «Эти 150 тысяч преступлений имеют процессуальных статус, идут разбирательства», — сказал Шадаев. Он отметил, что есть «прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы».Российские пользователи стали жаловаться на проблемы в работе Telegram 9 и 10 февраля 2026 года. Источники РБК сообщили, что власти решили начать замедлять сервис. После этого Роскомнадзор заявил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат.Депутат Госдумы Сергей Боярский 16 февраля 2026 года рассказал, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором, и сервису «нужно сделать несколько шагов», чтобы «снять претензии». Регулятор тогда сообщил, что ему «добавить нечего».Артур ТомилкоТелеграмвчера«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации»: в Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года О готовящейся «тотальной блокировке» мессенджера написал Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. #новости