Глава Минцифры: Роскомнадзор решил замедлить сервисы Telegram из-за постоянных нарушений закона

Как пишет ТАСС, ведомство пошло на такой шаг на «основании требований федерального законодательства». Мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление противоправных материалов. «Эти 150 тысяч преступлений имеют процессуальных статус, идут разбирательства», — сказал Шадаев. Он отметил, что есть «прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы».