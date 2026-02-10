Чтобы «добиться исполнения российского законодательства».Скриншот vc.ru Telegram как и прежде не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных россиян, пишет РБК со ссылкой на Роскомнадзор.Мессенджер не предпринимает «реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях». Поэтому Роскомнадзор «продолжит введение последовательных ограничений».Жалобы на работу Telegram в России начали поступать 9 февраля 2026 года. На 15:20 мск 10 февраля 2026 года количество жалоб на Downdetector за сутки превысило 13,5 тысячи. На «Сбой.рф» зарегистрировали более 9000 жалоб.Три источника РБК рассказали, что власти решили начать «замедлять» работу Telegram. Два собеседника утверждают: Роскомнадзор планирует «начать принимать меры по частичному ограничению» 10 февраля 2026 года. Один — что меру уже принимают.Источник Forbes на телеком-рынке отметил: в России «фиксируется снижение трафика Telegram». По его словам, 9 февраля 2026 года оно затрагивало регионы, 10 февраля «дошло до Москвы и Санкт-Петербурга».Источник Telegram-канала «Ротонда» на телеком-рынке говорит, что Роскомнадзор начал работы по «замедлению» Telegram утром 10 февраля 2026 года. Повлиять на процесс провайдеры не могут. По словам собеседника, ограничения коснулись только отправки медиафайлов.Российские информагентства на фоне жалоб напомнили про дела против Telegram. ТАСС со ссылкой на Таганский Москвы пишет, что мессенджеру грозят штрафы на 64 млн рублей по статьям об отказе удалить запрещённый контент и о несоблюдении закона о самоконтроле.В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.В январе 2026 года российские пользователи снова жаловались на сбой в работе Telegram. Источник «Москва 24» говорил о «новых ограничениях со стороны Роскомнадзора». Регулятор опроверг: «новые меры по ограничению» мессенджера «в настоящее время не применяются».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram