Таня Боброва
Телеграм

Пользователи снова пожаловались на сбой в работе Telegram в России

Перебои фиксируют и в других странах.

  • По данным Downdetector на 13:37 мск 12 марта 2026 года, за час на проблемы в работы мессенджера пожаловались более 6000 раз, за сутки — 10,4 тысячи. Сообщения поступают и из других стран — Узбекистана, Германии и прочих.
  • Пользователи пишут, что не могут отправить и получить сообщения, открыть приложение, загрузить медиафайлы, а также на «бесконечное обновление».
  • Сбои в работе Telegram в России фиксируют время от времени на протяжении более чем месяца. Например, в январе 2026 года СМИ связывали его с «новыми ограничениями со стороны Роскомнадзора». Сам регулятор тогда говорил, что «новые меры по ограничению» «в настоящее время не применяются».
Таня Боброва
Телеграм
Российские власти думают заблокировать Telegram в начале апреля 2026 года — РБК

В Роскомнадзоре заявили, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

#новости #telegram

31 комментарий