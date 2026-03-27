Артур Томилко
Телеграм

В бета-версии Telegram появился ИИ-редактор сообщений

Он позволяет исправлять ошибки, менять формулировки и переводить текст с других языков.

  • Функция AI Editor появилась в бета-версии Telegram для Android, заметило Telegram Info. Она активируется после ввода «минимум трёх строк» текста и включает три режима.
  • С помощью ИИ пользователи могут, например, перевести текст с другого языка и исправить грамматические ошибки. А в режиме Style можно изменить формулировку сообщения: на выбор доступны несколько стилей — например, «короткий», «деловой», «библейский» и «викингский».
  • Бесплатным пользователям доступно «несколько генераций», для Premium-подписчиков лимиты увеличены «в 50 раз». Когда функцию официально планируют добавить в мессенджер, неизвестно.
  • В ноябре 2025 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. В феврале 2026-го разработчик Telegram Wallet запустил на её основе ИИ-бот Mira.

34 комментария