Совфед подготовил поправки об «инфраструктурном сборе» в пользу «Почты России» — такую идею критиковали в правительстве Статьи редакции
Против неё также выступали маркетплейсы, которые по задумке и должны уплачивать сбор.
- Поправки о введении «инфраструктурных платежей» для маркетплейсов направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет РБК со ссылкой на документ.
- Автор предложил создать реестр маркетплейсов с оборотом более 1 млрд рублей в год, обязать их ежеквартально докладывать об объёме торговли, взимать с них 0,5% квартального оборота и направлять взимаемые деньги на «финансовое оздоровление» «Почты России».
- Среди других предложений: закрепить за почтовым оператором статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции» и потребовать от маркетплейсов обеспечить доставку в «любой населённый пункт России» — в том числе с помощью «Почты России» как федерального партнёра.
- Правительству также следует рассмотреть возможность инвестиций в основной капитал компании, чтобы она могла создавать и развивать производственную, транспортную, информационную и социальную инфраструктуры, говорится в документе. В 2022 году совокупный убыток «Почты России» составил 30,4 млрд рублей.
- Поправки предлагают внести в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и «О почтовой связи». Представитель Григоренко подтвердил, что письмо Кутепова получили, а положения обсудят с федеральными органами исполнительной власти.
- Механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений предложила сама «Почта России» в мае 2023 года. Идеи были теми же: определить онлайн-магазины с оборотом свыше 1 млрд рублей, обязать их платить 0,5% от квартального оборота и признать саму компанию федеральным поставщиком.
- Против «инфраструктурного платежа» выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и другие), Минпромторг и, по данным «Известий», ФАС. Идею не поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин, как писало РБК. Маркетплейсы при этом были готовы помогать «Почте России», закупая у неё услуги.
- В декабре глава почтового оператора Михаил Волков рассказал, что идею об «инфраструктурном сборе» «сняли с повестки», потому что «ключевой фокус внимания [правительства] — на людях». Почему поправки Кутепова звучат так же, как уже раскритикованные предложения «Почты России», — неизвестно.
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Мы тут убыточные, а платить маркетплейсы с какого-то должны. Очень удобно
Посадить родственников во все структуры, загнать мощные предприятия в минуса, сделать налог на маркетплейсы, платишь ты. Схема рабочая, повторяй везде
ну а что ещё может выдумать сборище "почётных" пенсионеров
Да дешевле всю эту Почту России закрыть, и доставлять всё через пункты выдачи Озона, Wilberries и Яндекс.Маркета. 🤭🫰
Очередной налог на воздух в пользу коммерческого предприятия
Зачем?
У этой задумки очевидно больше минусов чем плюс... а нет, плюсов нет
Ну как зачем. Работать не умеют и не хотят. Вот и подачки пошли.
Снова реестр))
Хватит закручивать гайки в отношении маркетплейсов!
Хм, то есть почта не хотела нормально работать из-за чего маркетплейсы строили свою логистическую сеть, а теперь, когда маркеты сделали рабочие места, построили склады и прочее, им говорят "плати за то что почта не может работать". Ну как так то?(
+1 скрытый налог
Больше реестров богу реестров!
Я не понимаю, неужели нельзя сделать франшизные отделения Почты России, которые сейчас убыточные. В Англии и США тоже кризис государственной почты из за цифровизации. Там есть "субпочтальоны", это частники которые держат отделения под брендом почты.
Зачем пытаться реанимировать труп за счет других операторов на этом рынке?
Другое дело что почта имеет доступ к гостайне и частнику проблематично передавать доставку важных писем. Но то как они безобразно работают то лучше это сделать.
Ничего они не хотят делать, и маркетплейсы предлагали использовать услуги почты для своих нужд, и оплачивать их. Ничего они не хотят делать, и не будут. Сейчас сделают 0,5%. Через год скажут давайте 1%, а то мало, потом 2%, потом 5%. А чо? Там и курс доллара, и инфляция, и строй материалы подаражают.
Из за этой почты страдают владельцы ПВЗ Озон. 30% заказов уходит туда по принудиловке.
Делать ничего не хотят, работать не хотят, и ждут только подачек. Трутни.
"взимать с них 0,5%"
Повторюсь: предлагаю взымать в пользу меня всего лишь 0,1488%. И все будут довольны.
А давайте еще инфраструктурный платеж с пятерочек и магнитов. А чо? На почте продают продукты, а пятерочки и магниты конкуренцию создают, пусть платят бедной почте, а то не выживут.
А в чем проблема тарифы повысить на убыточных направлениях? Ах да, так же 21 миллиард пойдет напрямую в Почту, а не по карманам. Яхты сами себя не построят.
Предлагаю еще создать оператора сбора этих платежей, который на свою деятельность будет тратить 99% от полученных денег.
Ну миллионые премии себе надо как-то выписывать, и на всякую распильную хуйню.