Торговля
Полина Лааксо

Совфед подготовил поправки об «инфраструктурном сборе» в пользу «Почты России» — такую идею критиковали в правительстве Статьи редакции

Против неё также выступали маркетплейсы, которые по задумке и должны уплачивать сбор.

  • Поправки о введении «инфраструктурных платежей» для маркетплейсов направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет РБК со ссылкой на документ.
  • Автор предложил создать реестр маркетплейсов с оборотом более 1 млрд рублей в год, обязать их ежеквартально докладывать об объёме торговли, взимать с них 0,5% квартального оборота и направлять взимаемые деньги на «финансовое оздоровление» «Почты России».

21 млрд рублей — столько в 2023 году могла бы составить общая сумма платежей со стороны трёх крупнейших российских маркетплейсов, сказано в пояснительной записке.

  • Среди других предложений: закрепить за почтовым оператором статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции» и потребовать от маркетплейсов обеспечить доставку в «любой населённый пункт России» — в том числе с помощью «Почты России» как федерального партнёра.
  • Правительству также следует рассмотреть возможность инвестиций в основной капитал компании, чтобы она могла создавать и развивать производственную, транспортную, информационную и социальную инфраструктуры, говорится в документе. В 2022 году совокупный убыток «Почты России» составил 30,4 млрд рублей.
  • Поправки предлагают внести в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и «О почтовой связи». Представитель Григоренко подтвердил, что письмо Кутепова получили, а положения обсудят с федеральными органами исполнительной власти.
Источник фото: «РИА Новости»
  • Механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений предложила сама «Почта России» в мае 2023 года. Идеи были теми же: определить онлайн-магазины с оборотом свыше 1 млрд рублей, обязать их платить 0,5% от квартального оборота и признать саму компанию федеральным поставщиком.
  • Против «инфраструктурного платежа» выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и другие), Минпромторг и, по данным «Известий», ФАС. Идею не поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин, как писало РБК. Маркетплейсы при этом были готовы помогать «Почте России», закупая у неё услуги.
  • В декабре глава почтового оператора Михаил Волков рассказал, что идею об «инфраструктурном сборе» «сняли с повестки», потому что «ключевой фокус внимания [правительства] — на людях». Почему поправки Кутепова звучат так же, как уже раскритикованные предложения «Почты России», — неизвестно.

#новости #почтароссии

70 показов
682 открытия
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Ale K

Оброк на государственном уровне

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов
Механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений предложила сама «Почта России»

Мы тут убыточные, а платить маркетплейсы с какого-то должны. Очень удобно

Ответить
Развернуть ветку
Dirty

Посадить родственников во все структуры, загнать мощные предприятия в минуса, сделать налог на маркетплейсы, платишь ты. Схема рабочая, повторяй везде

Ответить
Развернуть ветку
неформат

ну а что ещё может выдумать сборище "почётных" пенсионеров

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Да дешевле всю эту Почту России закрыть, и доставлять всё через пункты выдачи Озона, Wilberries и Яндекс.Маркета. 🤭🫰

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Очередной налог на воздух в пользу коммерческого предприятия

Ответить
Развернуть ветку
RegularCustomer

Зачем?
У этой задумки очевидно больше минусов чем плюс... а нет, плюсов нет

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Ну как зачем. Работать не умеют и не хотят. Вот и подачки пошли.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Куприянов
создать реестр маркетплейсов

Снова реестр))
Хватит закручивать гайки в отношении маркетплейсов!

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Хм, то есть почта не хотела нормально работать из-за чего маркетплейсы строили свою логистическую сеть, а теперь, когда маркеты сделали рабочие места, построили склады и прочее, им говорят "плати за то что почта не может работать". Ну как так то?(

Ответить
Развернуть ветку
Mansur Khairullin

+1 скрытый налог

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
создать реестр маркетплейсов

Больше реестров богу реестров!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Я не понимаю, неужели нельзя сделать франшизные отделения Почты России, которые сейчас убыточные. В Англии и США тоже кризис государственной почты из за цифровизации. Там есть "субпочтальоны", это частники которые держат отделения под брендом почты.
Зачем пытаться реанимировать труп за счет других операторов на этом рынке?

Другое дело что почта имеет доступ к гостайне и частнику проблематично передавать доставку важных писем. Но то как они безобразно работают то лучше это сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Ничего они не хотят делать, и маркетплейсы предлагали использовать услуги почты для своих нужд, и оплачивать их. Ничего они не хотят делать, и не будут. Сейчас сделают 0,5%. Через год скажут давайте 1%, а то мало, потом 2%, потом 5%. А чо? Там и курс доллара, и инфляция, и строй материалы подаражают.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Из за этой почты страдают владельцы ПВЗ Озон. 30% заказов уходит туда по принудиловке.

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Делать ничего не хотят, работать не хотят, и ждут только подачек. Трутни.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"взимать с них 0,5%"

Повторюсь: предлагаю взымать в пользу меня всего лишь 0,1488%. И все будут довольны.

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

А давайте еще инфраструктурный платеж с пятерочек и магнитов. А чо? На почте продают продукты, а пятерочки и магниты конкуренцию создают, пусть платят бедной почте, а то не выживут.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

А в чем проблема тарифы повысить на убыточных направлениях? Ах да, так же 21 миллиард пойдет напрямую в Почту, а не по карманам. Яхты сами себя не построят.
Предлагаю еще создать оператора сбора этих платежей, который на свою деятельность будет тратить 99% от полученных денег.

Ответить
Развернуть ветку
Jiu and vali

Ну миллионые премии себе надо как-то выписывать, и на всякую распильную хуйню.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
17 комментариев
Раскрывать всегда