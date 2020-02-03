За последние 10 лет компания вложилась в строительство физических точек сильнее, чем конкуренты из Zara, но уступила им статус крупнейшего ритейлера одежды.

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Сеть магазинов одежды H&M трансформирует более пяти тысяч своих магазинов в логистические хабы, которые будут поддерживать онлайн-торговлю. Об этом пишет Financial Times.

«Мы считаем, что роль магазинов меняется. Мы можем использовать их ещё лучше в качестве логистических хабов для доставки, самовывоза и возврата [товаров]», — предполагает исполнительный директор и будущий глава H&M Карл-Йохан Перссон. Его отец Стефан Перссон, основной владелец компании, в конце января 2020 года объявил о планах передать сыну пост главы совета директоров.

За те 10 лет, пока Карл-Йохан Перссон был исполнительным директором H&M, компания уступила испанской Zara статус крупнейшего ритейлера одежды и не успела приспособиться к перетоку покупателей в онлайн-магазины, отмечает FT. За это время H&M увеличила количество физических точек на 150% против 50% у Inditex, владельца Zara.