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Торговля
Андрей Фролов
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Новое руководство H&M запланировало превратить магазины в хабы для онлайн-торговли Материал редакции

За последние 10 лет компания вложилась в строительство физических точек сильнее, чем конкуренты из Zara, но уступила им статус крупнейшего ритейлера одежды.

7 комментариев
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Сеть магазинов одежды H&M трансформирует более пяти тысяч своих магазинов в логистические хабы, которые будут поддерживать онлайн-торговлю. Об этом пишет Financial Times.

«Мы считаем, что роль магазинов меняется. Мы можем использовать их ещё лучше в качестве логистических хабов для доставки, самовывоза и возврата [товаров]», — предполагает исполнительный директор и будущий глава H&M Карл-Йохан Перссон. Его отец Стефан Перссон, основной владелец компании, в конце января 2020 года объявил о планах передать сыну пост главы совета директоров.

За те 10 лет, пока Карл-Йохан Перссон был исполнительным директором H&M, компания уступила испанской Zara статус крупнейшего ритейлера одежды и не успела приспособиться к перетоку покупателей в онлайн-магазины, отмечает FT. За это время H&M увеличила количество физических точек на 150% против 50% у Inditex, владельца Zara.

В 2020 году H&M планирует открыть только 25 новых магазинов. Компания рассчитывает запустить 200 точек на развивающихся рынках и закрыть 175 в Европе и Северной Америке. В общей сложности у компании к концу 2019 года насчитывалось 5076 магазинов.

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7 комментариев
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Mike Kosulin

2

В приложении больно читать пост
#сломалось

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Сломалось

Mike
0

У вас последняя версия приложения? 

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Mike Kosulin

Сломалось
0

VC 3.7.0
Android 10

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Валерий Мамр

0

Перечитайте и исправьте опечатки названия бренда и ссылку корректно поставьте :(

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Дмитрий Корнеев

0

Как ты мог, Карл !!?

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Saucedo Puetz

0

Типа это будут только пункты выдачи с примеркой как у windberries?

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Лёха Литвинов

0

Зачем, если всё и так супер? Вряд ли у людей так быстро изменятся потребительские привычки. 

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