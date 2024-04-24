Торговля
Таня Боброва

Ozon fresh снова начал тестировать экспресс-доставку товаров в Москве Статьи редакции

Сервис уже тестировал доставку за 15 минут, но отказался от неё в пользу широкого ассортимента.

  • Ozon запускает доставку товаров на Ozon fresh в течение 30 минут, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Сейчас минимальное время получения заказа — час.
  • Услуга уже тестируется в Москве и Московской области. Пока ей могут воспользоваться 20% клиентов Ozon fresh, до конца 2024 года она станет доступна 85% клиентов в столице и 50% в области. Сервис планируют запустить и в других регионах.
  • Экспресс-доставка будет бесплатной, но в периоды высокого спроса сумма минимального заказа может повыситься, появится сервисный сбор — до 299 рублей.
  • Для такой доставки компания начала открывать дарксторы в уменьшенном формате: они рассчитаны на 4000-6000 позиций. Для сравнения, стандартные дарксторы включают 13-16 тысяч. В Москве и Подмосковье уже открыто 20 малых дарксторов.
  • В декабре 2021 года Ozon уже запускал в Москве доставку продуктов за 15 минут, но в июне 2022-го отказался от неё. В компании говорили, что сосредоточатся на доставке продуктов за 60-90 минут, сделав ставку на широкий ассортимент, который сложно разместить в небольшом дарксторе.

#новости #ozon

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16 комментариев
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 Дмитрий Акимов

Вот новость то хорошая.. читаю, читаю и как дочитал до этого места "Экспресс-доставка будет бесплатной, но в периоды высокого спроса сумма минимального заказа может повыситься, появится сервисный сбор — до 299 рублей" иии вообще прям стало не очень.. ещё и сервисный сбор появится.. как бы он потом на постоянку не стал там.

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Станислав Кочергин

В Самокате у меня доставка от 380Р минимум. В часы повышенного спроса повышается в диапазоне от 400 до 1800Р. Мне удобно в некоторых случаешь. Бывают хорошие продукты дешевле чем в магазине.

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Васисуалий Лоханкин

Пробовал, пока работает хорошо. Привезли минут за 15-20, даже быстрее, чем из Самоката.

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Невероятный Блондин

Покажи заказ и его стоимость

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Михаил Иванович

Доставка какая-то дорогая стала в России

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Альвар

Только доставка?

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Михаил Иванович

Ну доставка особенно. Я несколько месяцев был в командировке в Германии, там доставка почти всегда бесплатная была, иногда 1 евро и в редких случаях 3 евро. Приехал обратно в Москву, и в первый же день Яндекс предлагает привезти мне еду за 590😳

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Недопил

Я не очень понимаю все эти доставки, почему там все дороже чем в магазине? Смысла нет никакого, если только на даче

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Влад

Кстати не всегда, много что в каком-нибудь перекрестке дороже , чем в самокате или ozon fresh. +- также выходит, и не нужно вставать с дивана

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Я сказал свое имя машине

- цена доставки заложена в цену товара
- ограниченный ассортимент (нет внутреннего субсидирования)

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Андрей Коновалов

В компании говорили, что сосредоточатся на доставке продуктов за 60-90 минут- выбрали более реалистичную стратегию, правильно, молодцы

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Невероятный Блондин
компания начала открывать дарксторы

Слово fresh тут явно лишнее

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Дмитрий Яшин

Почему?

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Невероятный Блондин

• Высокие операционные расходы
Экспресс-доставка требует значительных инвестиций в инфраструктуру - открытие множества небольших дарксторов, наем дополнительного персонала для сборки и доставки заказов. Это увеличивает операционные расходы и может негативно сказаться на рентабельности сервиса.

• Ограниченный ассортимент и складские мощности
Малые дарксторы вмещают всего 4000-6000 позиций, что значительно меньше стандартных 13000-16000 SKU. Ограниченный выбор товаров может разочаровать покупателей и снизить конверсию. Это также ограничивает возможности хранения больших запасов скоропортящихся продуктов и требует частой ротации ассортимента.

• Сложности с поставками
Для обеспечения свежести необходимо налаженное взаимодействие с местными поставщиками и производителями. Организация ежедневных поставок в разбросанные по городу малые дарксторы может быть логистически сложной задачей.

• Риск порчи продуктов
Из-за высокой ротации запасов и ограниченных сроков годности некоторые скоропортящиеся товары могут не успевать продаваться, что приведет к их порче и убыткам.

• Требования к инфраструктуре
Для хранения свежих продуктов необходимо специальное холодильное оборудование, строгий температурный режим и соблюдение санитарных норм, что увеличивает капитальные и операционные затраты.

• Проблемы масштабирования
Расширение географии экспресс-доставки потребует открытия новых дарксторов в каждом регионе, что замедлит рост и увеличит капитальные затраты.

• Высокая стоимость для покупателей
Чтобы окупить расходы, Ozon может быть вынужден взимать высокие сервисные сборы или устанавливать высокие минимальные суммы заказа, что снизит привлекательность сервиса для клиентов.

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Garkywa про Telegram

Кто-то пользуется доставкой продуктов от Ozon?

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Rail Sharifov

Как обычно виноваты во всём будут курьеры.

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