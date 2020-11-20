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Торговля
Максим Когтев
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The Bell: «Сбер» ведёт переговоры с владельцем «М.Видео» о совместном развитии маркетплейса goods.ru Материал редакции

В банке называют слухами переговоры.

8 комментариев
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«Сбербанк» ведёт с владельцем группы «М.Видео» Михаилом Гуцериевым переговоры о совместном развитии принадлежащего ей маркетплейса goods.ru. Об этом пишет The Bell со ссылкой на четыре источника на рынке.

По их словам, банк обсуждает покупку goods.ru, а также, возможно, и самого «М.Видео». Близкий к одной из сторон возможной сделки источник подтвердил переговоры о совместном развитии маркетплейса. В «Сафмаре» (владеет «М.Видео») переговоры о возможной продаже сети электроники опровергли.

Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис заявил изданию, что не комментирует слухи. Президент «М.Видео» и совладелец goods.ru Александр Тынкован отказался от комментариев.

Один из собеседников The Bell считает, что goods.ru мог бы стать для «Сбера» базой для развития непродуктовой электронной коммерции. По мнению другого источника, банк мог бы обеспечить площадке быстрый рост трафика. Ещё один источник полагает, что маркетплейс слишком связан с «М.Видео», и покупка проекта отдельно может не иметь смысла.

  • «М.Видео» запустила goods.ru в 2017 году. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Маркетплейс» в 2019 году получило 294,1 млн рублей выручки и 2,4 млрд рублей убытка.
  • В июне 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» объявили о разделе совместных активов: «Яндекс.Деньги» перешли банку, а интернет-компании — маркетплейс «Яндекс.Маркет».
  • Тогда же источники Reuters говорили, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon. Осенью ритейлер в проспекте к IPO рассказал о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыва неназванного соглашения, но позже уладил спор, выплатив банку 1 млрд рублей компенсации.

#новость #мвидео #goods #сбер #сбербанк

Материал дополнен редакцией
Максим Когтев
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8 комментариев
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Иван Демьян

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И смех, и Греф

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Николай Западный

4

Вот в каком магазине свой блюпуп покупали туда и идите 

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Roman Leonov

2

Когда не получилось с Яндексом)))) теперь может получится с М Видео?🤣🤣🤣

Ответить

Николай Западный

Roman
0

Никто не дает Грефу!  😂😂😂😂

Ответить

Николай Шелопугин

1

Да сколько же у вас источников

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Сергей Мазур

0

если будут промокоды как на старом добром БЕРУ, я только ЗА!

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Rusakover Rusakover

0

так сбер всех переходит, по млрд одному соберет

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Сергей Милосердов

0

Ну с учетом, что у Goods дела и так не особо хорошо, неплохая перспектива. Если будет доставка в регионы, то вообще огонь.

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