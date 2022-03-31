Торговля
Маша Цепелева

Система аналитики продаж на маркетплейсах «Анабар» привлекла 65 млн рублей Статьи редакции

Она позволяет анализировать конкурентов и сводить отчёты из разных источников продаж.

  • Компания получила инвестиции от ИТ-разработчика «Первый бит» и 13 бизнес-ангелов, объявил «Анабар». Деньги потратят на доработку уже созданных сервисов и развитие новых продуктов: автоматического управления ценами, рекламными аукционами и скорингового сервиса для банков.
  • «Анабар» — это система управления продажами на маркетплейсах на основе алгоритма сбора и анализа данных. Сервис может автоматизировать работу и анализировать конкурентов. Например, можно видеть изменение цен, спроса и ассортимента, оценивать маржинальность, рентабельность, объём поставок и стоимость логистики, а также получать рекомендации.
  • Пока система работает с Ozon и Wildberries, в 2022 году подключат «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет» и AliExpress. Система отличается от внутренних метрик маркетплейсов. Например, позволяет посмотреть продажи любого бренда, категории и даже товара.
  • Данные из разных маркетплейсов объединяются в единые отчеты. Система может проанализировать тексты в описании товаров конкурентов и порекомендовать, какие слова добавить, чтобы карточка показывалась выше в поиске. Сервис доступен по подписке от 4900 рублей в месяц.
  • «Анабар» запустили в 2020 году бывшие топ-менеджеры «Циана» Пётр Марков и Павел Тарасов. Марков отвечал за развитие «Циана» в регионах, Тарасов возглавлял отдел ML и Data Science.
  • По собственным данным, к концу февраля 2022 года выручка «Анабара» выросла на 639% год к году, а за месяц — на 20%. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица «Анабара» на конец 2021 года составила 16,2 млн рублей, чистый убыток — 31,7 млн рублей.
Пример аналитики «Анабара»

#инвестиции #новость

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Александр Аббасов

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Парень

1. На рынке нет ни одного сервиса, который бы хотя бы приблизительно отображал продажи на Озоне и ЯМ. Почему? Ответ простой. Площадки не делятся такими данными, поэтому объем продаж оценивается по добавлению в корзину и сравнением этого показателя с прошлым значением. Например, вчера в корзину можно было положить 20 мешков сахара, а сегодня только 5, ну и типо это дает сделать вывод о 15 продажах. Но это не так, есть очень много нюансов - от свежих поставок, до обновления остатков по api.
По ВБ +- можно дать аналитику, анализируя данные о продажах в карточках.
Кстати, по Озону это легко проверить. Зайдите в свой лк, в аналитике посмотрите объем своей категории и сравните его с аналитическим сервисом. Например, в селлерфоксе разница будет кратная! Последнее мое такое сравнение дало расхождение в 3,5 раза. Собственно по всем метрикам будет такая же история. Чудес не бывает.

2. Описание на Озоне не индексируется, это 100 процентный факт. Названия в 80-90% создаются площадкой по шаблону, поменять что-то очень сложно, ну или выкручиваться с артикулами и поч. Атрибутами. По вб индекс есть, анализ полезен.

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Михаил Золотов

На рынке нет ни одного сервиса, который бы хотя бы приблизительно отображал продажи на Озоне и ЯМ. Почему?
 Потому что это "догоняющие" площадки и все сервисы ставят себе в приоритет работу с лидером - ВБ, затем идет Озон, затем все остальные.
Все нюансы про которые Вы пишете достаточно легко решаются более частым парсингом, да будет не 100% точность, но достаточно точные данные для оценки емкости ниши

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Алeкcандр Блoxин

Самое страшное, что все эти сервисы завязаны, условно, всего "на одну строчку кода" на внешнем сайте. ВБ или Озон просто в один момент запретят парсить свои данные и весь бизнес таких стартапов накрывается. Официальных договорённостей, как я понимаю, практически ни у кого нет с маркетплейсами.

Да и не будет. Ведь, аналитика нормальная должна быть от самого маркетплейса. И он должен защищать продавца от того, чтобы конкуренты не знали твою статистику. Поэтому, в пределе всё придёт к тому, что по своим продажам у продавца будет очень хорошая аналитика (она, кстати, уже неплохая), а по конкурентам никакой.

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Михаил Золотов

Не согласен:
1. Активная борьба с подобными сервисами не нужна маркетплейсам, эти сервисы приводят им поставщиков.
2. У всех площадок есть элементарная защита от массового парсинга (блокировка ip, капчи и пр.) чтобы увеличить порог входа и чтобы каждый крупный поставщик себе собственный подобный инструмент не создавал.

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Саша Ткаченко

"Названия в 80-90% создаются площадкой по шаблону, поменять что-то очень сложно, ну или выкручиваться с артикулами и поч. Атрибутами."

Вы точно селлер? В большинстве категорий название заполняется произвольно, а шаблонизатор уже давно можно отключить

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Никита Комаров

Привет, я отвечаю за продукт в компании Анабар.
Действительно, задача собрать точные данные совсем не тривиальная, это правда. Тот алгоритм который вы описали очень похож на то как мы работаем. Но дьявол в деталях - если иметь достаточно много данных можно начать выделят паттерны, по которым различать события: обновления данных по апи, покупки, поставки и тд. Мы инвестируем много ресурсов, в то, чтобы точность была близка к 100% и постоянно улучшаемся.
Мы надеемся с помощью нашего сервиса у вас получится оценить вашу категорию точнее, попробуйте :)

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Anvarjan Tagayev

Сервис хороший, но подписка самая дорогая на рынке, можно найти много аналогов. Например mpstats, eggheads

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Макс Попов

Мпстатс 28000 в мес
Егхедс 200к подключение
Где дешевле ?)

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Anvarjan Tagayev

В Анабар с большим оборотом неудобно работать, цена просто космическая была. Год назад когда искали варианты.

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Анабар

Сейчас не больше 30 тыс. руб./мес. (только инструмент управления ставкой на аукционе внутренней рекламы WB/Ozon идет сверху, но не всем нужен). Плюс есть скидка за покупку на длинные периоды + мы не планируем поднимать цены.
Попробуйте еще раз, удивитесь, как много изменений

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Михаил Золотов

Если сравнить начальные тарифы, то у mpstats до оборота 300к кабинет вообще бесплатный, у anabara же 4900

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Анабар

Бесплатна только внутренняя аналитика, внешняя очень даже платная. Но раз вам так показалось, значит этот прием работает :)
У нас в 4900 входит оба продукта сразу, на старте именно такой комплект возможен, мы делали Customer Development и убедились в этом

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Анабар

"Возможен" читать как "необходим"

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marketplace biz

SellerFox 4999 в месяц. Аналитика по 6 российским маркетплейсам

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Анабар

Привет конкурентам :)
Напомните, у вас уже есть инструменты управления своими продажами и внутренняя аналитика? Или только конкурентный анализ?

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Vitaliy O

А раньше бы написали привлекли ххх миллионов долларов ...

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Marat Nigametzianov

Сервисы статистики продаж это обман и наеб.
Если ты можешь обрабатывать такие данные, то глупость не использовать их в собственных целях. А если ты просто даешь к ним доступ и это выгоднее, то стоимость таких данных ничтожно мала.

Как всегда наебали ангелов.

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Ильнур Ибатуллин

многие сервисы родились как внутренние продукты, которыми только сами и пользовались
потом подумали, что можно ещё и продавать другим селлерам, при это не все данные показывать.
разработчики при этом пользуются всеми возможностями данных, все агрегации строят. но на сайте только то, что они позволят увидеть
Так было всегда, так будет всегда)

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Marat Nigametzianov

Почитайте еще раз то, что я написал.

Не имеет значения как появился сервис.
Имеет значение что выгоднее — пользоваться продуктом самостоятельно или продавать массово доступ.

Если ты сервис, которые обрабатывает данные и не умеет ими воспользоваться эффективнее чем просто продав их, то вероятно что тут нездоровая хрень.

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Михаил Золотов

Если ты сервис, которые обрабатывает данные и не умеет ими воспользоваться эффективнее чем просто продав их, то вероятно что тут нездоровая хрень.
 Вы хоть зайдите посмотрите какие данные сервис анализирует.
Это в первую очередь аналитика внутренних данных (не публичных).
т.е. по сути клиент им дает свои данные, а они из них таблички и графики строят. И на основании этих данных цены регулируют и ставки на рекламу меняют и еще оценку платежеспособности для банка могут сделать.

Такой инструмент - это наебалово ангелов?

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Анабар

Да, Михаил прав. На рынке России 5 маркетплейсов борются друг с другом. Поставщикам придется работать на всех пяти рано или поздно, а это довольно сложно, даже привести управленческую отчетность к единому знаменателю. Тут либо качать данные себе по API в единую BI-систему, либо отдать сервисам, которые на этом специализируются. Самому разрабатывать дорого, да и чаще всего нет экспертизы управления разработкой ИТ. Поэтому, у систем анализа и автоматизации рутинных операций большой рынок. Никто же не пишет 1C с нуля для себя. Тут считайте тоже самое, но сильно заточенное под отрасль и лучшие практики в ней

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Александр Аббасов

В первую очередь это автоматизация. Во вторых надо понимать, что кто-то готовит еду, кто-то продает, а кто-то пишет ПО и дает доступ к данным в обмен на время и деньги пользователей.

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Marat Nigametzianov

Додо пицце это скажите

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true iBegginer

а в чем кейс? если для людей со стороны :)

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Александр Аббасов

Давайте, также и iiko скажем, чтобы перестали ерундой заниматься и открывали свои рестораны.

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Роман Милованов

Молодцы, удачи ребятам

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Nikita Kostromichev

Красавцы!

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Тимур Петров

Странное название, как будто прикольнулись и завуалировали слово "бараны".

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Анабар

Этимология названия отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Анабарское_плато

Анабарское плато
Анабарское плато — расположено в северо-восточной части Среднесибирского плоскогорья, на…
ru.wikipedia.org
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Тимур Петров

Странное название, ок.

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Eugenia Velikhova

Все еще наличие ангельских инвестиций обнадеживает

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