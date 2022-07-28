Авторы законопроекта, по которому управлять всеми объявлениями в интернете должна единая компания, на встречу с критиками не пришли.

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15 июля 2022 года Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон «О рекламе». Если он вступит в силу, цифровую наружную рекламу (вроде билбордов с экранами) и интернет-объявления от частных лиц (то, что публикуется на «Авито» или «Циане») можно будет размещать только через одного оператора.

Он будет одобрять контент, контролировать состояние физических конструкций, отвечать за защиту персональных данных и удалять рекламу, если того потребуют власти.

Согласно пояснительной записке, такая схема должна снизить эффект от санкций и защитить интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». На деле, считает «Авито» она даст оператору право на монополию и лишит сервисы вроде «Юлы» и самого «Авито» объявлений.

Чтобы услышать мнение предпринимателей и отраслевых ассоциаций, фракция «Справедливой России» созвала круглый стол. Авторы законопроекта, в частности Артём Кирьянов из «Единой России», а также единственная компания, которая отвечает требованиям к единому оператору («Русс Аутдор»), на обсуждение не пришли.

Почему против закона организатор круглого стола

По словам председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, закон способствует монополизации рынка, затрагивает огромное количество россиян, которые привыкли пользоваться ресурсами вроде «Авито», и в принципе противоречит «здравому смыслу». И если снять закон с обсуждения нельзя, нужно выдвигать к нему поправки, заявил депутат Дмитрий Гусев. Например:

Не допускать, чтобы оператором была частная компания, и вместо этого назначить государственную.

Создать межфракционную рабочую группу с участием всех профильных комитетов и регуляторов. Она могла бы переработать весь закон о рекламе, который имеет много «серых» зон и не отражает отношений, которые сложились на современном рынке. По словам Гусева, там даже нет ничего про таргетинг, которым сейчас «пользуется каждый школьник».

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что править закон нет смысла — его нужно отклонять, поскольку он не соответствует «заявленной цели». Его авторы говорят о госбезопасности, при этом требованиям к единому оператору отвечает только одна компания — «Русс Аутдор», но та зарегистрирована не в России.

Хуже ещё и то, что даже простые обсуждения законопроекта уже бьют по компаниям. У их потенциальных партнёров может сложиться впечатление, что они не отвечают требованиям рынка. Это подтверждает оператор «Мособлреклама» — он из-за этого лишился одного из инвесторов.

Почему против закона владельцы классифайдов — онлайн-сервисов с объявлениями

По словам гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, закон окажет катастрофическое влияние как на всю индустрию классифайдов, так и на каждую российскую семью, которая пользуется подобными сервисами:

Без работы останутся десятки тысяч людей , о чём также говорил Миронов. Причём среди них айтишники, которых власти пытаются удержать.

, о чём также говорил Миронов. Причём среди них айтишники, которых власти пытаются удержать. Пострадает малый и средний бизнес , потому что площадки вроде «Авито», «Авто.ру» и «Юлы» — их основные каналы дешёвого и эффективного продвижения.

, потому что площадки вроде «Авито», «Авто.ру» и «Юлы» — их основные каналы дешёвого и эффективного продвижения. Свернутся классифайды : без частных объявлений не будет трафика, а без трафика они не нужны бизнесу. Это при том, что они следуют законам и давно не работают по рекламной модели. Сейчас это маркетплейсы, где объявление — это карточка товара. Покупатель благодаря интеграциям с банками и почтовыми сервисами может оплатить товар и заказать доставку, а продавец гарантировано получит деньги. Ту же мысль развил вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. Именно на таких площадках многие автомобилисты находят нужные запчасти, а без них, возможно, будут вынуждены искать их «на картоночках, как в Киргизии».

: без частных объявлений не будет трафика, а без трафика они не нужны бизнесу. Это при том, что они следуют законам и давно не работают по рекламной модели. Сейчас это маркетплейсы, где объявление — это карточка товара. Покупатель благодаря интеграциям с банками и почтовыми сервисами может оплатить товар и заказать доставку, а продавец гарантировано получит деньги. Ту же мысль развил вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. Именно на таких площадках многие автомобилисты находят нужные запчасти, а без них, возможно, будут вынуждены искать их «на картоночках, как в Киргизии». Люди останутся без доступных сервисов . По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, они не смогут быстро продать котёнка или купить детскую кроватку с рук, если на новую нет денег. В итоге индустрия «вытолкнет их туда, где промышляют мошенники — в мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp», говорит Правдивый.

. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, они не смогут быстро продать котёнка или купить детскую кроватку с рук, если на новую нет денег. В итоге индустрия «вытолкнет их туда, где промышляют мошенники — в мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp», говорит Правдивый. Страна будет тратить деньги на изобретение велосипеда. Ни одна государственная или частная компания не сможет «ни за год, ни за три создать аналогичный сервис». Правдивый не видит смысла отказываться от десятков миллиардов рублей в виде налогов, которые государство получает сейчас, чтобы дублировать уже существующие сервисы и тратить другие миллиарды на разработку. «Мы помним попытку построить госпоисковик, хотя частный "Яндекс" успешно справлялся с задачей», — говорит он.

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Правдивый предложил исключить регулирование классифайдов из законопроекта ко второму чтению. С ним согласились в «Яндексе», Ozon, а также в «Рамблер». К тому же, по словам директора по правовым вопросам «Рамблер» Натальи Булаевой, сомневаться в безопасности классифайдов «глупо». Во-первых, случаев утечки данных иностранным лицам не было. Во-вторых, сервисы жёстко контролируют:

Они давно регулируются законом об информации и близко общаются с ФСБ и МВД.

Большинство из них включено в реестр РКН.



Часть находится в списке системообразующих организаций Минцифры.



Если говорить о сохранности данных, то атаковать централизованную систему будет, наоборот, проще, чем децентрализованную, отмечает представитель партии «Новые люди» Антон Ткачёв. И он же отмечает, что 90% участников рынка будут вынуждены его покинуть, если закон примут.

Этого боится председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв: он считает закон «опасным и вредным». По его словам, складывается впечатление, что «кто-то целенаправленно заставляет Госдуму работать над никому ненужными законами», пока малый и средний бизнес задыхается» и остро нуждается в реформах.

«Хочу напомнить вам про "Кодекс Наполеона". Наполеон взял пять юристов и написал кодекс, по которому на 90% живет Европа. Откройте наш налоговый кодекс. [Это] 650 страниц мусора. Нужны внятные законы. Этим должна заниматься Госдума, а не отвлекать огромное количество людей. Мы все прекрасно понимаем: примем этот закон, и следующий этап — будем хлеб в одном окошке покупать. Поэтому этого закона не должно быть», — заявил Ковалёв.

О том, что мнение бизнеса не учитывали, сказали и Ткачёв, и вице-президент «Опор России» Алексей Кожевников. По словам последнего, к пояснительным запискам подобным законопроектов стоило бы прикладывать согласие или несогласие предпринимателей.

Кто выступил за принятие закона

Первый зампред Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что «в разных сферах всё должно быть в одних руках» — по принципу единого окна. Это нужно, чтобы прекратить «махновщину» и чтобы люди понимали, куда «стучаться» при проблемах.

«Не должно быть иллюзий, что то, что происходит сейчас, — это временно, к осени рассосется. Этого не будет», — говорит Малькевич. Поэтому и единое окно для продажи продуктов питания, про которое пошутил Ковалёв, — не такая уж абсурдная идея. «Не секрет, что на низовом уровне не всегда можно обеспечить качество. Кто будет это проверять? Вопрос такой... Есть о чём подумать», — признался зампред.

Почему против закона участники рынка наружной рекламы

Гендиректор оператора наружной рекламы «Постер» Кирилл Опарин считает, что закон нужно снять с рассмотрения, так как он наделяет единого оператора исключительными преференциями. Оператор:

Сможет «влиять на содержание схем» . Остальные операторы будут размещать свои объявления только через его собственное ПО и на платной основе, которая никем не регулируется.

. Остальные операторы будут размещать свои объявления только через его собственное ПО и на платной основе, которая никем не регулируется. Получит право заключать договоры на установку щитов на 30 лет без торгов. А ещё сможет продлевать действующие соглашение на тот же срок. Остальные сейчас обязаны участвовать в торгах и вправе заключать договоры максимум на пять-десять лет.

А ещё сможет продлевать действующие соглашение на тот же срок. Остальные сейчас обязаны участвовать в торгах и вправе заключать договоры максимум на пять-десять лет. Получит хорошие размещения у других операторов, когда у них закончатся контракты. Это разорит до 90% компаний, большинство из которых — представители малого и среднего бизнеса. «Он заберёт оборудование по стоимости лома, а мы останемся с миллионными кредитами», — говорит основатель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин.

когда у них закончатся контракты. Это разорит до 90% компаний, большинство из которых — представители малого и среднего бизнеса. «Он заберёт оборудование по стоимости лома, а мы останемся с миллионными кредитами», — говорит основатель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин. Отберёт контроль у местных властей. Единый коммерческий оператор сможет устанавливать экраны без разрешений от муниципальных органов и вопреки требованиям ГОСТа — например, на опасных дорожных участках и в исторических местах. Этого опасаются и в операторе Gallery, и в ФАС.

По словам гендиректора медиагруппы «Дрим» Игоря Лернера, само описание единого оператора — «это дымовая завеса». Отрасль классифайдов присоединили к наружной рекламе, только чтобы сказать про иностранный капитал и «протащить закон». На деле отрасли похожи как производство пива и мороженого: «и то и другое еда, но вещи совершенно разные».

Зато вот что будет, если закон примут, говорит Лернер. Единый оператор установит 100 видеоэкранов в исторических центрах и на опасных перекрёстках, привлечёт все крупнейшие размещения, потому что предложит то, что раньше никто не предлагал из-за запретов. А цены будет определять «мифически описанной средневзвешенной ценой», посчитать которую можно по-разному.

Единый оператор — стервятник-падальщик, который начнёт добивать местный бизнес. Все покупали места на торгах, а он заберёт их, потому что хочет. Контракты заключали на пять лет, а он — на тридцать. Местные агентства работали по потолочной цене в 149 тысяч рублей в месяц, а он столько платить не будет. К чему это приводит? К тому, что местный бизнес, простите, сдыхает моментально. А единый оператор за девять месяцев работы приподнимет цены в два-четыре раза и увеличит рентабельность до уровня торговли наркотиками и оружием. Этот закон — вирус, раковая опухоль, которая уничтожает весь местный малый бизнес. Его нужно отозвать. Игорь Лернер

В операторе Maer Group, как и в отрасли классифайдов, считают, что страх угрозы нацбезопасности тоже необоснованные, поскольку все соблюдают законы. Но если отказаться от закона нельзя, Maer Group и другие представители рынка предлагают поправки:

Унифицировать порядки управления контентом. Например, ввести систему лицензирования операторов. Это поможет снизить риск распространения «асоциальной информации». С этим согласны и Фомин, и Лернер.

Например, ввести систему лицензирования операторов. Это поможет снизить риск распространения «асоциальной информации». С этим согласны и Фомин, и Лернер. Придумать систему запуска централизованной рекламы . Например, подключать в исключительных случаях ФАС или РКН. Или вообще создать специализированное агентство, которое бы производило и размещало стратегически важную для государства рекламу. Это докажет, что рынок не нуждается в контроле и может сам «навести чистоту в доме», как считают в фонде «Время».

. Например, подключать в исключительных случаях ФАС или РКН. Или вообще создать специализированное агентство, которое бы производило и размещало стратегически важную для государства рекламу. Это докажет, что рынок не нуждается в контроле и может сам «навести чистоту в доме», как считают в фонде «Время». Предъявить особые требования к ПО, через которое операторы запускают рекламу. В «Мособлрекламе» и медиагруппе «РИМ» полагают, что вопрос в этом. Это лучше, чем «строить новый дом с неправильным фундаментом, который завтра придётся десять раз переделывать», говорит Фомин.

Кто выступил за принятие закона

Член Общественной палаты Никита Данюк считает, что спикерам стоило бы серьёзнее относиться к переживанием властей по поводу утечек данных. Его «смутило», что в сложившейся ситуации он «увидел у некоторых людей смешок».

Только на основе базы данных «Авито», «Юлы» и других — даже с небольшими ресурсами — можно такую информационную кампанию сделать, таргетированную, что проверьте: можно устроить цветную революцию в какой-нибудь маленькой стране. Никита Данюк

По его словам, нет ничего удивительного в том, что в сложившейся ситуации национальные интересы страны стоят выше социальных и экономических, о которых говорят представители рынка. Он считает, что участие даже нейтральных стран в развитии бизнеса — уже угроза: они тоже исполняют решения США, если рискуют попасть под вторичные санкции.

Я не бизнес-эксперт, но, на мой взгляд, помочь предотвратить уничтожение такой замечательной отрасли может один шаг — национализация. В каком виде? «Сбербанк» (участники круглого стола смеются в голос — vc.ru). Подождите. «Сбербанк», «ВКонтакте», «Тинькофф». Сколько у нас национальных компаний, которые по сути являются государственными? Вот вы опять смеетесь, а в следующий раз, когда вам будут говорить, что наличие иностранного капитала является предпосылкой для того, чтобы компания попадала под жёсткие меры законов, вам будет не до смеха. Никита Данюк