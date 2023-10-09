«Азбука вкуса» запустила производство БАДов под своим брендом Статьи редакции
Ниша частично освободилась после ухода из России iHerb, но конкуренция всё равно высокая, говорят опрошенные «Ъ» эксперты.
- Ритейлер наладил выпуск на мощностях французской Irati, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Всего 12 наименований под собственной торговой маркой «Азбука Life». В Irati не ответили на запрос газеты.
- В рознице они будут стоить от 1200 до 2700 рублей. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это заметно выше средних рыночных цен. По данным аналитиков, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки составила 347 рублей, что на 22% выше год к году.
- Источник газеты на рынке ритейла пояснил, что высокая стоимость связана с производством за рубежом, себестоимость которого растёт из-за нестабильного рубля.
- Во «Вкусвилле» линейка БАДов и витаминов под собственным брендом превышает 100 наименований, она выпускается в России. Подмосковные власти весной 2023-го сообщали, что продавец косметики Mixit планирует запустить производство в Солнечногорске, где будет выпускать в том числе и БАДы. В X5 Group и «Магните» на запросы издания не ответили.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что ниша БАДов частично освободилась после ухода из России iHerb: год назад доля заказов на этом маркетплейсе достигала 7-10%, но сегодня не превышает 2%. Спрос на товары с площадки падает из-за роста курса доллара, удорожания логистики и роста предложения аналогов от российских сетей, считают эксперты.
- При этом конкуренция на российском рынке уже «очень высокая», а спрос перетекает из аптечных сетей в онлайн-каналы. По данным DSM Group, с января по август 2023-го в фармрознице продали 248,1 млн упаковок БАДов — всего на 1,2% больше год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 13,7%, до 78,7 млрд рублей.
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Какая жалость. Нет возможности продавать дорогому россиянину рыбий жир по стоимости трех упаковок Now Foods и Solgar. Уважаемые российские бренды, катитесь на хуй без истории производства и контроля качества.
Комментарий специалиста по качеству?
На iherb же вроде можно через посредников заказывать, так что кому надо те заморочатся
Азбука Лохеина уже в продаже?
Шикардос
Надо предзаказ оформлять (-:
Просрочка
БАДы — развод на деньги и здоровье
Который скоро будут прописывать врачи, АФАИК
Точку в конце предложения забыли поставить.
Ну хз, я с айхерб магний брал, помог. Депрессия и тревожность быстро ушли после ковида.
Плюс другие еще позиции по совету нутрициолога. Но тема спорная, сложная, согласен
Что-то на московском
Рынок недооценен а пипл схавает
Главное чтобы позорно и зашкварно как ЭВАЛАР не рекламировались. К этому бренду вообще доверия нет, за идиотов покупателей считают. Весь интернет фейковыми отзывами засрали. Еще тут писали, что на VC приперлись.