Торговля
Таня Боброва

«Азбука вкуса» запустила производство БАДов под своим брендом Статьи редакции

Ниша частично освободилась после ухода из России iHerb, но конкуренция всё равно высокая, говорят опрошенные «Ъ» эксперты.

  • Ритейлер наладил выпуск на мощностях французской Irati, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Всего 12 наименований под собственной торговой маркой «Азбука Life». В Irati не ответили на запрос газеты.
  • В рознице они будут стоить от 1200 до 2700 рублей. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это заметно выше средних рыночных цен. По данным аналитиков, в августе 2023 года средняя стоимость упаковки составила 347 рублей, что на 22% выше год к году.
  • Источник газеты на рынке ритейла пояснил, что высокая стоимость связана с производством за рубежом, себестоимость которого растёт из-за нестабильного рубля.
  • Во «Вкусвилле» линейка БАДов и витаминов под собственным брендом превышает 100 наименований, она выпускается в России. Подмосковные власти весной 2023-го сообщали, что продавец косметики Mixit планирует запустить производство в Солнечногорске, где будет выпускать в том числе и БАДы. В X5 Group и «Магните» на запросы издания не ответили.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что ниша БАДов частично освободилась после ухода из России iHerb: год назад доля заказов на этом маркетплейсе достигала 7-10%, но сегодня не превышает 2%. Спрос на товары с площадки падает из-за роста курса доллара, удорожания логистики и роста предложения аналогов от российских сетей, считают эксперты.
  • При этом конкуренция на российском рынке уже «очень высокая», а спрос перетекает из аптечных сетей в онлайн-каналы. По данным DSM Group, с января по август 2023-го в фармрознице продали 248,1 млн упаковок БАДов — всего на 1,2% больше год к году, в денежном выражении продажи увеличились на 13,7%, до 78,7 млрд рублей.

#новость #азбукавкуса

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14 комментариев
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 Citizen X
но конкуренция всё равно высокая

Какая жалость. Нет возможности продавать дорогому россиянину рыбий жир по стоимости трех упаковок Now Foods и Solgar. Уважаемые российские бренды, катитесь на хуй без истории производства и контроля качества.

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ONE MAN BRAND

Комментарий специалиста по качеству?

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чувак

На iherb же вроде можно через посредников заказывать, так что кому надо те заморочатся

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Вадим Д.

Азбука Лохеина уже в продаже?

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Artu

Шикардос

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Вадим Д.

Надо предзаказ оформлять (-:

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Alex Shevchenko

Просрочка

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Constantinus Stoicus

БАДы — развод на деньги и здоровье

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Roman Orlov

Который скоро будут прописывать врачи, АФАИК

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ONE MAN BRAND

Точку в конце предложения забыли поставить.

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чувак

Ну хз, я с айхерб магний брал, помог. Депрессия и тревожность быстро ушли после ковида.
Плюс другие еще позиции по совету нутрициолога. Но тема спорная, сложная, согласен

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Иван Лукинов

Что-то на московском

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Artu

Рынок недооценен а пипл схавает

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чувак

Главное чтобы позорно и зашкварно как ЭВАЛАР не рекламировались. К этому бренду вообще доверия нет, за идиотов покупателей считают. Весь интернет фейковыми отзывами засрали. Еще тут писали, что на VC приперлись.

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