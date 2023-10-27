Торговля
Таня Боброва

«Магнит» начал тестировать зоны с фастфудом в магазинах «у дома» Статьи редакции

Ритейлер оборудовал их фритюрницами и конвекционными печами — еду готовят на заказ при покупателях.

  • Пилот проходит в более 30 магазинах формата «у дома» в Москве и Санкт-Петербурге, которые находятся в местах с высоким трафиком. Зоны расположены возле кофе-станций и витрин с напитками и готовыми блюдами.
  • В ассортименте около 15 позиций: картофель фри и картофельные дольки, куриные наггетсы, стрипсы и крылья, сырные палочки, луковые кольца, сэндвичи и пицца с разными начинками.
  • Появление новых продуктов способствовало росту продаж категории готовой еды на 3-7% и «в целом повышению товарооборота магазинов», привела компания первые результаты. Ритейлер продолжит оценивать спрос и экономические параметры проекта, а после примет решение о масштабировании.
Источник: «Магнит»
Источник: «Магнит»
  • Летом 2023 года ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов в Санкт-Петербурге открыла «Лента». Кафе также есть у «Азбуки вкуса» (у сети 161 кофейня при магазинах, в том числе 10 кафе с отдельным меню, писал Shopper's в июле 2023-го), «Вкусвилла» (260 кафе и семь кафе-пекарен) и «Перекрёстка» (723 кофе-точки с выпечкой и готовой едой, в 223 из них есть зона кафе со столиками).

#новость #магнит

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121 комментарий
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 Вячеслав Пустохин

Смотрю на подобную "выпечку" в пятерочках, которая лежит без упаковки - подходи чихай и кашляй на нее и думаю: ну и куда ваш Роспотребнадзор смотрит? А то в ковид они требовали дистанцию на кассах соблюдать, кловуны. Абсолютно нет никакого желания брать.

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Andrey Kulakov
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9 комментариев
Глеб Цапля

Она без упаковки, но обычно в отдельных контейнерах же, а не на воздухе просто

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13 комментариев

Комментарий удален модератором

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Vasik

Нарушение закона:

2. В розничной торговле не допускается продажа нерасфасованных и неупакованных пищевых продуктов

Про маркировку и подавно нарушение. Где на батоне без упаковки указан срок изготовления и годности?

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/

Федеральный закон "О качестве и безопасности…
2 января 2000 года N 29-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ…
www.consultant.ru
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1 комментарий
Ware Wow

орехи тоже на свету лежат окисляются.
это все для неискушенного потребителя.

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Матвей Горняков

Открытые прилавки со свежей выпечкой в Пятерке - полная копия Реве в Дойчляндии.

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неформат

у них заморозку то страшно брать, какая готовая еда, ни для кого же не секрет что все эти собственные производства готовой еды способ утилизировать за дорого в лучшем случае продукты с истекающим сроком

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Сергей

Хотдог с последующим сидением на унитазе сутки. Почему бы и нет🥴

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4 комментария
Sebasian Pareira

🤫тс-с

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Пена Литрова

Ладно уж заморозка, вот салаты всякие и куры гриль..

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Вадим Д.

Нельзя кормить покупателя, сытый купит меньше. Мракетологи Магнита, ну что ж вы такие ошибки допускаете?
Ну и да — напичканные чесноком и специями сосиски и котлеты (от старости) как-то не внушают.

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vlad

Это ты не шаришь,запах готовки еды наоборот стимулирует покупки, поэтому часто они выпечку в магазинах пекут

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John Smith

Так в Пятерочке и Азбуке Вкуса давно уже так. Просто с них пример берут.

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3 комментария
Серж

Сытый купит больше,потому как голодный лишнего не будет брать ему пожрать побыстрее прямо сейчас.

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Андрей Епифанов

так если покупатель зайдет голодный , он и продукты купит , так еще и запах фаст фуда приманит его

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under construction

Супермаркеты за последние лет десять сильно деградировали.
По мясу если разобраться выбор никакой. Коробочек разных много, но по сути 4-5 производителей.
Бакалея тоже никакая. свой бренд + 2 - 3- сторонних.
Кулинария, хоть как то съедобной мало где есть.

Сахара в разных видах (сладкое, молочка с сахаром, газировки) и бухло - две основные категории.

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Krem-brulee

Это не супермаркеты деградировали, они работают на спрос. Если грубо, это объясняется покупательской способностью. Чем она меньше, тем меньше ассортимент. Сладкое дешево, а бухло - ну, у некоторых/многих культ выпивать после работы.

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7 комментариев
Maxim Sergeevich

Основатель Магнита когда-то давно ещё сказал что в РФ большая часть людей на самом деле покупает не продукты, а калории. Тренд последних лет на ультрадискаунтеры (типа Светофор и тп) из той же серии. Супермаркеты отвечают на потребность ЦА. И по ассортименту понятно на кого ориентируются. Наверное, все люди хотели бы питаться вкусной и качественной пищей, но сегодня не все могут себе позволить ее. Хотя вернее сказать, отсутствие возможностей умноженное на незнание, как составить сбалансированный рацион из того, что можешь себе позволить

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2 комментария
Архаров Петр

По мясу всего хватает, зачем тебе тонна производителей? Тоже и с остальным. Хочешь разнообразия - есть интернет или гипермаркеты.

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James Bomond

Курица, которую никто не купил, становится грилем)

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неформат

гриль который никто не купил становится частью пиццы

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4 комментария
Марк

И салатом с ананасами. Там еще и протухший майонез можно использовать

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1 комментарий
Николай Борисов

Магнит и точка

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Вадим Д.

Магнит.очка 🤷🏻‍♂️

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1 комментарий
Руссиано Цикорини

Нужен хлесткий брендинг

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Сергей Леопольдович

Это зона в моем Магните с 1 марта 2023 года "тестируется". Да, выпечку к ночи раскупают почти полностью.

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Катя Рэй

Не смотря на состав выпечки (сплошные Е), раскупают её знатно

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8 комментариев
Тот самый чел

И что по качеству? Вкусно?

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1 комментарий
Прозектор на удаленке

ну вот по поводу санитарно-гигиенических мероприятий тут будут явные нарушения

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Andrey Dolg

- Пару крыс во фритюре пожайлуста, да со склада свежие если можно!
- И полкило жареных тараканов по китайски.
(Разворот на восток так сказать)

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Den
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Yan Keller

будет пользоваться спросом, это уж точно

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Вадим Клюев

и никакой просрочки в мусорке: все пйодет в фастфуды, зачем добру пропадать)

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1 комментарий
Bobby Jazzz

Будут продавать просроченный фастфуд

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виктор сикрит

Френчдоги я в Нино еще пару лет назад пробовал у них

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Vlad

Вроде ВТБ сейчас владелец Магнита, уж госконтора-то могла бы хоть какой-то русской еды добавить в ассортимент - всякие пирожки и блины.. Абсурд полный..

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Tioma

Только в spar-e иногда питаюсь в фастфуд кафе. У остальных фу… фло какое-то

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Чих Пых
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Сергей Леопольдович

Вот скажите, наличие блока с выпечкой в магазине и в Магнит или в Пятёрочка это скорее ок и хорошо или же Ужас ужас, жрите химию с тараканами сами?

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Вахтанг Капитан

Меня радует, что оборудование наше — robolabs, да и нормально в целом, иногда просто хочется кофе в магазине

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Hallederiz
В ассортименте около 15 позиций: картофель фри и картофельные дольки, куриные наггетсы, стрипсы и крылья, сырные палочки, луковые кольца, сэндвичи и пицца с разными начинками

Очень "полезная еда". Да и на выходе из такого магазина от одежды будет пахнуть столовкой (возможно, при отсутствии нормальной вытяжки), значит, эту торговую точку нужно обходить стороной.

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Ovechkin

Моргнул, а магнит уже заполонил интернет и захватывает новые территории. Не было же такого до этого

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118 комментариев
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