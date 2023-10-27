«Магнит» начал тестировать зоны с фастфудом в магазинах «у дома» Статьи редакции
Ритейлер оборудовал их фритюрницами и конвекционными печами — еду готовят на заказ при покупателях.
- Пилот проходит в более 30 магазинах формата «у дома» в Москве и Санкт-Петербурге, которые находятся в местах с высоким трафиком. Зоны расположены возле кофе-станций и витрин с напитками и готовыми блюдами.
- В ассортименте около 15 позиций: картофель фри и картофельные дольки, куриные наггетсы, стрипсы и крылья, сырные палочки, луковые кольца, сэндвичи и пицца с разными начинками.
- Появление новых продуктов способствовало росту продаж категории готовой еды на 3-7% и «в целом повышению товарооборота магазинов», привела компания первые результаты. Ритейлер продолжит оценивать спрос и экономические параметры проекта, а после примет решение о масштабировании.
- Летом 2023 года ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов в Санкт-Петербурге открыла «Лента». Кафе также есть у «Азбуки вкуса» (у сети 161 кофейня при магазинах, в том числе 10 кафе с отдельным меню, писал Shopper's в июле 2023-го), «Вкусвилла» (260 кафе и семь кафе-пекарен) и «Перекрёстка» (723 кофе-точки с выпечкой и готовой едой, в 223 из них есть зона кафе со столиками).
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Смотрю на подобную "выпечку" в пятерочках, которая лежит без упаковки - подходи чихай и кашляй на нее и думаю: ну и куда ваш Роспотребнадзор смотрит? А то в ковид они требовали дистанцию на кассах соблюдать, кловуны. Абсолютно нет никакого желания брать.
Она без упаковки, но обычно в отдельных контейнерах же, а не на воздухе просто
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Нарушение закона:
2. В розничной торговле не допускается продажа нерасфасованных и неупакованных пищевых продуктов
Про маркировку и подавно нарушение. Где на батоне без упаковки указан срок изготовления и годности?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
орехи тоже на свету лежат окисляются.
это все для неискушенного потребителя.
Открытые прилавки со свежей выпечкой в Пятерке - полная копия Реве в Дойчляндии.
у них заморозку то страшно брать, какая готовая еда, ни для кого же не секрет что все эти собственные производства готовой еды способ утилизировать за дорого в лучшем случае продукты с истекающим сроком
Хотдог с последующим сидением на унитазе сутки. Почему бы и нет🥴
🤫тс-с
Ладно уж заморозка, вот салаты всякие и куры гриль..
Нельзя кормить покупателя, сытый купит меньше. Мракетологи Магнита, ну что ж вы такие ошибки допускаете?
Ну и да — напичканные чесноком и специями сосиски и котлеты (от старости) как-то не внушают.
Это ты не шаришь,запах готовки еды наоборот стимулирует покупки, поэтому часто они выпечку в магазинах пекут
Так в Пятерочке и Азбуке Вкуса давно уже так. Просто с них пример берут.
Сытый купит больше,потому как голодный лишнего не будет брать ему пожрать побыстрее прямо сейчас.
так если покупатель зайдет голодный , он и продукты купит , так еще и запах фаст фуда приманит его
Супермаркеты за последние лет десять сильно деградировали.
По мясу если разобраться выбор никакой. Коробочек разных много, но по сути 4-5 производителей.
Бакалея тоже никакая. свой бренд + 2 - 3- сторонних.
Кулинария, хоть как то съедобной мало где есть.
Сахара в разных видах (сладкое, молочка с сахаром, газировки) и бухло - две основные категории.
Это не супермаркеты деградировали, они работают на спрос. Если грубо, это объясняется покупательской способностью. Чем она меньше, тем меньше ассортимент. Сладкое дешево, а бухло - ну, у некоторых/многих культ выпивать после работы.
Основатель Магнита когда-то давно ещё сказал что в РФ большая часть людей на самом деле покупает не продукты, а калории. Тренд последних лет на ультрадискаунтеры (типа Светофор и тп) из той же серии. Супермаркеты отвечают на потребность ЦА. И по ассортименту понятно на кого ориентируются. Наверное, все люди хотели бы питаться вкусной и качественной пищей, но сегодня не все могут себе позволить ее. Хотя вернее сказать, отсутствие возможностей умноженное на незнание, как составить сбалансированный рацион из того, что можешь себе позволить
По мясу всего хватает, зачем тебе тонна производителей? Тоже и с остальным. Хочешь разнообразия - есть интернет или гипермаркеты.
Курица, которую никто не купил, становится грилем)
гриль который никто не купил становится частью пиццы
И салатом с ананасами. Там еще и протухший майонез можно использовать
Магнит и точка
Магнит.очка 🤷🏻♂️
Нужен хлесткий брендинг
Это зона в моем Магните с 1 марта 2023 года "тестируется". Да, выпечку к ночи раскупают почти полностью.
Не смотря на состав выпечки (сплошные Е), раскупают её знатно
И что по качеству? Вкусно?
ну вот по поводу санитарно-гигиенических мероприятий тут будут явные нарушения
- Пару крыс во фритюре пожайлуста, да со склада свежие если можно!
- И полкило жареных тараканов по китайски.
(Разворот на восток так сказать)
будет пользоваться спросом, это уж точно
и никакой просрочки в мусорке: все пйодет в фастфуды, зачем добру пропадать)
Будут продавать просроченный фастфуд
Френчдоги я в Нино еще пару лет назад пробовал у них
Вроде ВТБ сейчас владелец Магнита, уж госконтора-то могла бы хоть какой-то русской еды добавить в ассортимент - всякие пирожки и блины.. Абсурд полный..
Только в spar-e иногда питаюсь в фастфуд кафе. У остальных фу… фло какое-то
Вот скажите, наличие блока с выпечкой в магазине и в Магнит или в Пятёрочка это скорее ок и хорошо или же Ужас ужас, жрите химию с тараканами сами?
Меня радует, что оборудование наше — robolabs, да и нормально в целом, иногда просто хочется кофе в магазине
Очень "полезная еда". Да и на выходе из такого магазина от одежды будет пахнуть столовкой (возможно, при отсутствии нормальной вытяжки), значит, эту торговую точку нужно обходить стороной.
Моргнул, а магнит уже заполонил интернет и захватывает новые территории. Не было же такого до этого