Транспорт
Маша Цепелева

На заводе в Калуге начали собирать кроссоверы Citroen С5 Aircross Статьи редакции

На сайте производителя цены на автомобили российской сборки начинаются от 4,3 млн рублей.

Здесь и далее фото «Автопоток»
  • 27 марта 2024 года на заводе ПСМА в Калуге началась серийная сборка кроссоверов Citroen С5 Aircross. Автомобили можно будет купить у дилеров в мае 2024 года, забронировать — в апреле.
  • Автомобиль будет оснащён 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач японской компании Aisin.
  • В Citroen C5 Aircross установлены русифицированные цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, но нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Гарантия на автомобиль составит три года или 100 тысяч км пробега.
  • Выпуск организовала компания «Автомобильные технологии», которая арендует площадку завода. На нём с 2010 года и до февраля 2022-го выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.
  • Будущие машины приходят на завод в виде окрашенных кузовов, рассказал Autonews директор «Автомобильных технологий» Павел Безрученко. Имена поставщика и инвесторов держатся в секрете, но известно, что кузовы везут «преимущественно» железными дорогами из «дружественной страны». Остальные запчасти поставляют на завод из «разных точек» мира.
  • «Автомобильные технологии» зарегистрированы 3 марта 2023 года, адрес регистрации в Москве совпадает с адресом штаб-квартиры Peugeot-Citroen в России, писали «Ведомости» в декабре. Тогда же издание уточняло, что на заводе в Калуге будут собирать кроссоверы из «китайских машинокомплектов».
  • В декабре 2023 года Autonews писало, что «Автомобильные технологии» — независимая компания, которая занимается параллельным импортом автомобилей. При этом ООО «Пежо Ситроен Рус» продолжало предоставлять гарантийное обслуживание и ремонтировать уже проданные машины, в том числе ввезённые по параллельному импорту.

#новости #citroen

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72 комментария
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 Zloy Marketolog

Гордая нация из сверхдержавы всеми силами цепляется за достижения загнивающего запада)

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Марат Шайхутдинов

А ситроен в курсе? А какже всякие санкции и запреты на эскпорт из европы?

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Vladislav Kosinov

На сколько я понимаю машинокомплекты идут из Китая, там у PSA множество разных коопераций с китайскими производителями.

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1 комментарий
Сан Саныч

И Ашан и Ситроен в курсе. А вы думали как?

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5 комментариев
Элвис Пресли,поэт-песенник

Сколько сколько миллионов за жоповозку?????????

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Framework Юзернеймович

А сколько устроит если гранта 1,5?

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Михаил Иванович

Французы с любыми диктаторами радостно сотрудничают: например, в Иране тоже весь автопром создан Францией

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Ирина Вергун

ну не только французы, Нестле в свое время кормило и союзников и нацистов одновременно)) вот это я понимаю толерантность)

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7 комментариев
Д Хб

Так это, наверное, еще с тех времён, когда Иран не объявили главгадом, а вели с ним дела?

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Валерий

2 ляма это максимальная цена это тележки в самый жирной комплектации. С ума что ли посходили

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Дед Мазай и стекловата

В Лондоне новые С5 идут по цене 20-30 тыс фунтов, это 2.5 - 3.5 ляма деревянными. Но поскольку рашкинские богаче, то и цены для них выше.

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1 комментарий
Буквоед

У вас в голове цены трёхлетней давности.

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Alex

Ну и кому это надо за такие деньги?)

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Framework Юзернеймович

А кому китайцы за 3,5 нужны?) На c5 запчастей побольше будет, рестайлы и новые модели не так часто выходят.

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2 комментария
Маджид Гаджиев

Мне

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Сергей Воликов

ну вот люди начали работать хорошая новость .Машина классная, непонятно только какова будет стоимость учитывая нынешние реалии

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Alexey Ivanov
Машина классная

Как перестать смеяться?

непонятно только какова будет стоимость

А если статью почитать глазами?

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7 комментариев
Roman Orlov

При всём ужасе сложившейся ситуации то, что делают люди, как они умудряются организовать на осколках некогда (до пандемии) глобальной экономики логистические цепочки, которые в итоге сходятся в реальный продукт - не может не вызвать восхищения.

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Иван Иванов

Это прям назад в будущее.. когда таких заводов в приграничных территориях было дохрена - купил за бугром хоть тойоту, хоть мерс, сформировал окрашенный машинокомплект, перетащил через границу как запчасти, далее на высокотехнологичном производстве собрал ааааавтамабиль!!!

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Невкусно и грустно

К лету вернутся (с)

Но не порезанный и от 4.3 мульта же!

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Борис Шувалов

А что так можно? Собирать ситроен без ситроена)?

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Сергей Аликин

Китайский ситроен - как глоток свежего воздуха для россиян, обложенных китаскими машинами со всех сторон!

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ilia

Погодите, Citroen же - "француз", почему Рено и Пежо перестали собирать у нас "потому что ушли они", а Ситроен - ок?

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Даниил Соцков

Ты не понимаешь, это другое 😁

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Сергей Аликин

Вы читали статью? Некие дельцы покупают эти ситроены в Китае, разбирают, ввозят, как машинокомплекты, а потом как-то собирают в России.
Это не Ситроен - ок, это местный самодел с местным качеством.

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Михаил Иванович

Они ушли из-за того, что не смогли логистику запчастей настроить

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5 комментариев
Framework Юзернеймович

Нет. Пежо и ситроен это одно. Рено к этому не относится, он в концерне с ниссаном.

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2 комментария
Роман Чернышев

ну вот будет следить и ждать к чему это приведет и чем ответят сами ситроен ,как они это прокомментируют

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Доктор Шкутко

Ситроен гибче, потому что догоняет

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GINIX - отзывы для бизнеса

Статья рассказывает о начале сборки кроссоверов Citroen С5 Aircross на заводе в Калуге

Саммари:
- Сборка Citroen С5 Aircross в Калуге с 27.03.2024
- Продажи начнутся в мае, предзаказы в апреле
- 1,6-литровый двигатель, 175 л.с., 8-ступ. АКПП Aisin
- Без Apple CarPlay и Android Auto
- Гарантия 3 года или 100 тыс. км
- Компания «Автомобильные технологии» организовала выпуск
- С 2010 по 02.2022 на заводе выпускались Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi
- Кузова везут из "дружественной страны"
- Запчасти поставляют из разных точек мира
- «Автомобильные технологии» зарегистрированы в 03.2023, связаны с Peugeot-Citroen
- В декабре упоминалось про сборку из китайских машинокомплектов
- Компания занималась параллельным импортом автомобилей

Стараюсь выделять самое важное для вас.

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Буквоед

Куда заплатить, чтобы не видеть этого бездарного спама?

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1 комментарий
Юрий Б.

Надо сокращать, прошу. Слишком долго

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4 комментария
Alex

Ммм, у россиян проснулась любовь к французам от того, что кругом одни китайцы?)

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Маджид Гаджиев

А у лягушатников что?

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Александр П

Что за машина в 2024 году без поддержки CarPlay? Мусор, не более

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Мимо проходивший

"нет поддержки Apple CarPlay" за 5 млн - вы шо ебанулись, отцы?

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Бинарный Ёж
Имена поставщика и инвесторов держатся в секрете, но известно, что кузовы везут «преимущественно» железными дорогами из «дружественной страны».

Секрет? Задачка на пару часов, я думаю.

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69 комментариев
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