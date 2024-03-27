На заводе в Калуге начали собирать кроссоверы Citroen С5 Aircross Статьи редакции
На сайте производителя цены на автомобили российской сборки начинаются от 4,3 млн рублей.
- 27 марта 2024 года на заводе ПСМА в Калуге началась серийная сборка кроссоверов Citroen С5 Aircross. Автомобили можно будет купить у дилеров в мае 2024 года, забронировать — в апреле.
- Автомобиль будет оснащён 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач японской компании Aisin.
- В Citroen C5 Aircross установлены русифицированные цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, но нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Гарантия на автомобиль составит три года или 100 тысяч км пробега.
- Выпуск организовала компания «Автомобильные технологии», которая арендует площадку завода. На нём с 2010 года и до февраля 2022-го выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.
- Будущие машины приходят на завод в виде окрашенных кузовов, рассказал Autonews директор «Автомобильных технологий» Павел Безрученко. Имена поставщика и инвесторов держатся в секрете, но известно, что кузовы везут «преимущественно» железными дорогами из «дружественной страны». Остальные запчасти поставляют на завод из «разных точек» мира.
- «Автомобильные технологии» зарегистрированы 3 марта 2023 года, адрес регистрации в Москве совпадает с адресом штаб-квартиры Peugeot-Citroen в России, писали «Ведомости» в декабре. Тогда же издание уточняло, что на заводе в Калуге будут собирать кроссоверы из «китайских машинокомплектов».
- В декабре 2023 года Autonews писало, что «Автомобильные технологии» — независимая компания, которая занимается параллельным импортом автомобилей. При этом ООО «Пежо Ситроен Рус» продолжало предоставлять гарантийное обслуживание и ремонтировать уже проданные машины, в том числе ввезённые по параллельному импорту.
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Гордая нация из сверхдержавы всеми силами цепляется за достижения загнивающего запада)
А ситроен в курсе? А какже всякие санкции и запреты на эскпорт из европы?
На сколько я понимаю машинокомплекты идут из Китая, там у PSA множество разных коопераций с китайскими производителями.
И Ашан и Ситроен в курсе. А вы думали как?
Сколько сколько миллионов за жоповозку?????????
А сколько устроит если гранта 1,5?
Французы с любыми диктаторами радостно сотрудничают: например, в Иране тоже весь автопром создан Францией
ну не только французы, Нестле в свое время кормило и союзников и нацистов одновременно)) вот это я понимаю толерантность)
Так это, наверное, еще с тех времён, когда Иран не объявили главгадом, а вели с ним дела?
2 ляма это максимальная цена это тележки в самый жирной комплектации. С ума что ли посходили
В Лондоне новые С5 идут по цене 20-30 тыс фунтов, это 2.5 - 3.5 ляма деревянными. Но поскольку рашкинские богаче, то и цены для них выше.
У вас в голове цены трёхлетней давности.
Ну и кому это надо за такие деньги?)
А кому китайцы за 3,5 нужны?) На c5 запчастей побольше будет, рестайлы и новые модели не так часто выходят.
Мне
ну вот люди начали работать хорошая новость .Машина классная, непонятно только какова будет стоимость учитывая нынешние реалии
Как перестать смеяться?непонятно только какова будет стоимость
А если статью почитать глазами?
При всём ужасе сложившейся ситуации то, что делают люди, как они умудряются организовать на осколках некогда (до пандемии) глобальной экономики логистические цепочки, которые в итоге сходятся в реальный продукт - не может не вызвать восхищения.
Это прям назад в будущее.. когда таких заводов в приграничных территориях было дохрена - купил за бугром хоть тойоту, хоть мерс, сформировал окрашенный машинокомплект, перетащил через границу как запчасти, далее на высокотехнологичном производстве собрал ааааавтамабиль!!!
К лету вернутся (с)
Но не порезанный и от 4.3 мульта же!
А что так можно? Собирать ситроен без ситроена)?
Китайский ситроен - как глоток свежего воздуха для россиян, обложенных китаскими машинами со всех сторон!
Погодите, Citroen же - "француз", почему Рено и Пежо перестали собирать у нас "потому что ушли они", а Ситроен - ок?
Ты не понимаешь, это другое 😁
Вы читали статью? Некие дельцы покупают эти ситроены в Китае, разбирают, ввозят, как машинокомплекты, а потом как-то собирают в России.
Это не Ситроен - ок, это местный самодел с местным качеством.
Они ушли из-за того, что не смогли логистику запчастей настроить
Нет. Пежо и ситроен это одно. Рено к этому не относится, он в концерне с ниссаном.
ну вот будет следить и ждать к чему это приведет и чем ответят сами ситроен ,как они это прокомментируют
Ситроен гибче, потому что догоняет
Статья рассказывает о начале сборки кроссоверов Citroen С5 Aircross на заводе в Калуге
Саммари:
- Сборка Citroen С5 Aircross в Калуге с 27.03.2024
- Продажи начнутся в мае, предзаказы в апреле
- 1,6-литровый двигатель, 175 л.с., 8-ступ. АКПП Aisin
- Без Apple CarPlay и Android Auto
- Гарантия 3 года или 100 тыс. км
- Компания «Автомобильные технологии» организовала выпуск
- С 2010 по 02.2022 на заводе выпускались Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi
- Кузова везут из "дружественной страны"
- Запчасти поставляют из разных точек мира
- «Автомобильные технологии» зарегистрированы в 03.2023, связаны с Peugeot-Citroen
- В декабре упоминалось про сборку из китайских машинокомплектов
- Компания занималась параллельным импортом автомобилей
Стараюсь выделять самое важное для вас.
Куда заплатить, чтобы не видеть этого бездарного спама?
Надо сокращать, прошу. Слишком долго
Ммм, у россиян проснулась любовь к французам от того, что кругом одни китайцы?)
А у лягушатников что?
Что за машина в 2024 году без поддержки CarPlay? Мусор, не более
"нет поддержки Apple CarPlay" за 5 млн - вы шо ебанулись, отцы?
Секрет? Задачка на пару часов, я думаю.