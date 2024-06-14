Boeing нашла неправильно установленные крепежи на самолётах 787 Dreamliner, которые ещё не доставила клиентам — Reuters

Параллельно NYT выяснила, что авиационный регулятор США проверяет компанию из-за титана с «неясным происхождением».Boeing обнаружил «более 900 неправильно установленных крепёжных элементов» на фюзеляжах самолётов 787 Dreamliner, сообщили Reuters два источника. Эти судна пока не доставили клиентам.По словам собеседников издания, у компании нет опасений о безопасности полётов, но Boeing ищет причину проблемы и способы не допустить её в будущем. К проверке присоединилось и Федеральное авиационное управление США (FAA).Boeing подтвердила Reuters проведение проверок и заверила, что они не повлияют на поставки.FAA также расследует использование при сборке самолётов Airbus и Boeing титана с поддельными документами, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на поставщика.Проверками занимается и компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus. По данным издания, расследование началось, когда поставщик запчастей обнаружил в материале дыры от коррозии.FAA изучает масштабы проблемы и последствия для безопасности полётов. Три источника NYT утверждают, что речь о самолётах, собранных с 2019 по 2023 год. В том числе Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также Airbus A220. Сколько таких самолётов — неизвестно.Spirit AeroSystems пытается определить достаточно ли прочны детали, изготовленные из этого титана, чтобы выдержать прогнозируемый срок службы самолётов. Некоторые испытания титан не прошёл.787 Dreamliner, фото Boeing5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. 6 января FAA временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9. Накануне проблемы со сборкой Max 9 нашли ещё несколько авиакомпании.22 февраля Boeing уволила главу программы лайнеров 737 Max Эда Кларка, который также курировал сборку самолётов на одном из заводов. 28 февраля FAA дало компании 90 дней на подготовку плана решения проблем с контролем качества. По данным NYT и WSJ, в марте расследование январского инцидента начал Минюст США.В марте Boeing частично провалила аудит авиарегулятора, выяснил NYT. Компания не прошла 33 из 89 проверок. Выяснилось также, что партнёр-производитель корпусов самолёта использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей гостиничным ключом-картой.В конце марта гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что уйдёт с должности в конце 2024 года.#новости #boeing
А как может быть неизвестное происхождение у титана?🤔
Инопланетное например, а если серьезно, то взяли у Пакистана, а по докам провели, как от Японцев, которые на своих рудниках его ковали, как-то так
Надеюсь, нашедший неправильные крепежи не выпал случайно из окна.
Емае, 900 неисправностей, а мы удивляемся, что двери вылетают, это еще не самое худшее что могло быть оказывается!